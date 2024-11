Kendall Jenner oben ohne: Kardashian-Schwester zieht öffentlich blank

Supermodel Kendall Jenner ist für ihre heißen Posen bekannt. Die jüngere Halbschwester von Kim Kardashian zierte schließlich schon alle namhaften Cover, lief für Luxusmarken wie Prada, Chanel und Victoria’s Secret über den Catwalk und hat zahlreiche Fotoshootings mit ihren berühmten Geschwistern hinter sich. Sexyness kommt dabei wahrlich nicht zu kurz.

Jetzt geht Kendall Jenner allerdings noch einen Schritt weiter und überrascht mit nackten Tatsachen. Der Star aus der Disney+ Hit-Show „The Kardashians“ präsentiert sich nun oben ohne!

Kendall Jenner zeigt sich oben ohne

Erst kürzlich überraschte die Tochter von Kris Jenner und Transgender-Star Caitlyn Jenner mit neuer blonder Mähne, bis dato zeigte sich die 29-Jährige stets mit dunkler Mähne.

Mittlerweile hat sich Kims, Kourtneys, Khloes und Kylies Schwester aber wieder für die alte Farbe entschieden, allerdings mit kürzeren Haaren.

Mit diesen postet die Kalifornierin jetzt Bilder von sich bei Instagram. Das Hauptaugenmerk ihrer 290 Millionen Follower dürfte aber wohl auf ihrem Körper liegen – oder besser gesagt auf ihrem Dekolleté.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nur die Arme bedecken ihren nackten Busen, Umrisse sind aber noch gut zu erkennen und lösen bei ihren Fans geradezu Schnappatmung aus.

Sie kommentieren unter anderem, als sie die neuen Fotos sehen:

„Hotttt“

„Meine drei meist geliebten Bilder aller Zeiten“

„Wow“

„Ich bin verliebt“

„Das hübscheste Mädchen des Planeten Erde“

Für alle Fans, die Kendall Jenner bald wieder im Reality-TV sehen wollen, gibt es tolle Neuigkeiten. Der Produzent von „The Kardashians“, Ben Winston, hat bereits im Sommer bekannt gegeben, dass es eine sechste Staffel geben wird. Und er ist sehr happy, mit den Superstars zusammenarbeiten zu können, wie er dem „Hollywood Reporter“ jüngst mitteilte:

„Es ist wirklich eine Freude, mit ihnen zu arbeiten. Ich weiß, dass es so klingt, als würde ich das sagen, weil es ein Interview ist. Aber sie arbeiten wirklich hart, deshalb ist es eine Freude zu filmen.“ Wann genau die neue Staffel bei Disney+ zu sehen sein wird, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Vor der Show „The Kardashians” stand die berühmte Großfamilie bereits für 20 Staffeln des Formats „Keeping up with the Kardashians“ für E! vor der Kamera, welches ihr den internationalen Durchbruch ermöglichte.