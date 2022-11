„Kelly Family“ spielt Probekonzert: Was danach folgt, treibt den Fans die Tränen in die Augen

Auf diesen Tag warten die Fans der „Kelly Family“ sehnsüchtig: Am 18. November startet die große Tournee der Kult-Band! Insgesamt 27 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind geplant. Doch schon vorher hatten Patricia, Joey und Co. einen echten Leckerbissen für ihre Anhänger im Gepäck.

Seinem Star so nah wie möglich zu sein – das wollen viele. Und die „Kelly Family“ machte das jetzt möglich. Rund eine Woche vor ihrem Tour-Auftakt gab die Band ein Probe-Konzert. Und im Anschluss wurde es richtig emotional, wie auf einem Video auf Instagram zu erkennen ist. Das postete die Musiker-Familie auf ihrem offiziellen Account.

„Kelly Family“ gibt sich nahbar

Dort zu sehen: Der legendäre Tour-Bus der „Kelly-Family“. Rundherum versammeln sich zahlreiche Fans, wollen Autogramme und mit ihren Idolen ins Gespräch kommen. Die „Kelly Family“ so nahbar wie sonst nie!

„Wir sind euch so dankbar, dass wir uns spontan für dieses Probekonzert entschieden haben“, richtet sich Patricia Kelly in dem Clip an ihre Fans. „Fast 400 Leute sind gekommen. Wir haben den Aufruf vor ein paar Tagen gemacht“, berichtet ein stolzer Joey Kelly. Im Hintergrund ist Weihnachtsmusik zu hören. Die Stimmung ist ausgelassen. „Das ist einfach der Wahnsinn“, freut sich Patricia Kelly.

„Kelly Family“: Die Fans sind völlig aus dem Häuschen

Und wenn es nach den Fans geht, dann könnte solch eine Aktion ruhig noch häufiger stattfinden. „Oh. Darüber würde ich mich in Wetzlar auch freuen. Ich würde so wahnsinnig gern mit euch ein Foto machen. Nach 25 Jahren Fan-Sein“, schreibt beispielsweise ein Instagram-Nutzer.

Und die, die dabei waren, kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Danke für den tollen Abend! Die weite Anreise hat sich sowas von gelohnt. Jetzt freue ich mich noch mehr auf nächste Woche“ und „Es war einfach mega! Vielen Dank für dieses tolle Event! Das kleine Konzert war ein Highlight, aber ebenso, dass wir noch in den Bus durften sowie in die Kapelle usw. Und dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, einfach der Wahnsinn!“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte. Da hat die „Kelly Family“ ihre Fans mit einer kleinen Geste wohl sehr glücklich gemacht.