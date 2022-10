„Kelly Family“-Star Maite Kelly: Endlich Klarheit! DARAUF haben Fans gewartet

Gute Neuigkeiten für „Kelly Family“-Fans! Sängerin Maite Kelly hat auf Instagram eine besondere Ankündigung gemacht. Gemeinsam mit Giovanni Zarella hat der „Kelly Family“-Star ein Duett aufgenommen.

Ein paar Einzelheiten zu dem Song verrät die Sängerin schon in dem Beitrag – doch bis zur Premiere müssen sich Fans noch etwas gedulden.

„Kelly Family“-Star Maite Kelly macht es endlich öffentlich

Lange war es angekündigt, nun wird es endlich wahr! In dem Beitrag von Mittwoch (26. Oktober) macht Maite Kelly das Duett mit Schlagerkollege Giovanni Zarella offiziell.

„Ein Herzensmoment“, nennt die Sängerin die Ankündigung, nennt den Song „unsere Hymne an Vertrauen und Verbundenheit“. Den Titel des Duetts lässt sie dabei noch offen, dafür kommen Zarella und sie selbst in dem Beitrag zu Wort.

„Maite und ich hatten uns ja verabredet für ein schönes Duett, das sie schreiben sollte für uns beide. Und dieser Song ist jetzt da. Es ist ein Song, der mit seiner Bedeutung , mit den Worten der Liebe, die drin steckt, mit der Ehrlichkeit die drin steckt, so tief unter die Haut geht, dass ich es kaum abwarten kann, dass wir all‘ den Menschen da draußen zeigen, wie schön dieses Lied ist“, erzählt der Italiener den Tränen nahe.

„Kelly Family“-Star Maite Kelly: „Ich bin sehr gespannt“

Maite Kelly hat sich bei dem Schreiben des Duetts offenbar sehr auf ihren Partner eingelassen: „Ich wollte ihm ein Lied mitgeben, das aber auch seine Persönlichkeit widerspiegelt, wie er ist, in seinem Tieferen“.

Weiter sagt sie: „Ich bin sehr gespannt, wie das Publikum auf dieses Lied reagiert. Wer mich kennt weiß, ich bin so oder so aufgeregt, aber jetzt glaub ich, war ich noch nie so aufgeregt.“

Spätestens am 5. November wird die 42-Jährige es wissen – dann feiert das Duett der beiden in der „Giovanni Zarella Show“ im ZDF seine Premiere. Doch Fans sind jetzt schon guter Hoffnung. „Zwei wunderbare Stimmen zusammen. Das wird sehr gut“, kommentiert eine Frau und spricht damit wohl vielen anderen aus der Seele.