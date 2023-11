„Kelly Family“-Star erteilt traurige Absage – „Ich bedauer dies sehr“

Mitte der 90er-Jahre gelang der „Kelly Family“ der ganz große Durchbruch. Mit Hits wie „An Angel“ oder „I Can’t Help Myself“ erlangte die Kelly Family internationale Berühmtheit. Die großen Bühnen dieser Welt gehörten ihnen und wo sie auch waren, rasteten ihre Fans aus.

Heute machen die einzelnen Mitglieder allerdings ihre eigenen Karrieren. Maite Kelly ist beispielsweise unter die Schlagersänger gegangen. Auch Kathy Kelly, das drittälteste Kind der „Kelly Family“ macht noch Musik. Doch plötzlich musste sie ihren treuen Anhängern traurige Neuigkeiten überbringen.

„Kelly Family“-Star Kathy Kelly sagte Konzert ab

Monatelang haben sich die Fans von „Kelly Family“-Star Kathy Kelly auf ihren Auftritt im ostfriesischen Leer gefreut. Die Tickets lagen bereit, die Texte saßen. Doch am selbigen Tag folgte dann die Hiobsbotschaft. Über den Instagramaccount der 60-Jährigen macht sie es selbst offiziell.

Dort hieß es in einer Story: „Absage des Kathy Kelly Konzerts in Leer am 03. November 2023aufgrund von COVID-Erkrankung: Mit Bedauern muss ich heute bekannt geben, dass das für den 3. November geplante Konzert in Leer aufgrund meiner COVID-Erkrankung abgesagt werden muss.“

„Kelly Family“-Star noch ohne Ersatztermin

Eine bittere Klatsche für die Fans, die sich auf das Konzert gefreut haben. Einen Ersatztermin für das verpasste Konzert gibt es offiziell noch nicht. Doch Kathy Kelly erwähnt in dem Statement, was ihre Anhänger nun machen können. Sie schreibt: „Bereits erworbene Tickets für das Konzert können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zur

Rückerstattung zurückgegeben werden. Ich bedauere dies sehr und hoffe bald wieder für euch auf der Bühne stehen zu können!“

Kurz darauf veröffentlicht sie noch einen Instagrambeitrag, auf dem man die 60-Jährige im Arm ihres Bruders Angelo auf einer Bühne sieht. „Wie ihr alle wisst, liege ich mit Corona im Bett. Es wird besser. Sorry für die Unannehmlichkeiten“, schreibt sie.