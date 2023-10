„Kelly Family“-Stars planen große Tour: Plötzlich steht alles auf der Kippe

Wenn man in eine der erfolgreichsten Musiker-Familien aller Zeiten geboren wurde, dann scheint der Lebensweg vorprogrammiert zu sein. So ist es auch bei Gabriel Kelly, der, wie der Nachname schon erahnen lässt, aus der weltberühmten „Kelly Family“ stammt. Der älteste Sohn von Angelo Kelly stand schon mit seinem Vater zusammen auf der Bühne, doch der Musikerspross will eigene Wege gehen. Auch wenn diese manchmal steinig und schwer zu sein scheinen.

So laufen er und Cousin Luke Kelly, seinerseits Sohn von „Kelly Family“-Star Joey Kelly, derzeit einmal quer durch Deutschland. Anfang der Woche machten die beiden Kellys ihr irres Vorhaben via Instagram öffentlich.

„Kelly Family“-Mitglieder laufen quer durch Deutschland

So teilten die beiden ein Foto vor dem Dreimast-Toppsegelschoner „Santa Barbara Anna“ in Rostock. Von hier aus sollte es einmal quer durch Deutschland gehen. „Wir laufen einmal quer durch Deutschland, ohne Geld und Vorbereitung. Wer uns auf dem Weg begleiten möchte, Essen spenden will oder ne Unterkunft für uns hat – guckt unsere Insta-Storys und bleibt up to date“, schreiben die beiden zu dem Bild bei Instagram.

Doch schon kurze Zeit später gerät das Projekt ins Wanken. Aufgrund einer Verletzung von Luke müssen sie ihre Tour unterbrechen. „Aufgrund von Lukes Knieproblemen haben wir uns dafür entschieden, heute nicht mehr weiterzugehen. Er wird heute und morgen professionell behandelt und wir hoffen, dass wir daraufhin die Challenge fortsetzen können“, schreibt Gabriel bei Instagram.

Kniebeschwerden überschatten den Start

Ein Schock für die beiden jungen Männer. Dann bleibt nur zu hoffen, dass die Schmerzen schnell gelindert werden können. Schließlich soll das Projekt nicht schon so kurz nach Start zum Scheitern verurteilt sein. Die Fans jedenfalls stehen voll hinter den beiden Kellys, bieten sogar ihre Hilfe an.

„Ich wohne in Ingolstadt, wenn ich es richtig sehe, liegt es auf eurer Route. Wenn ihr hier seid, verpflege ich euch gerne! Auch eine Übernachtung bekomme ich organisiert! Gute Reise bis dahin“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Lauft ihr Richtung Müritz? Ich hätte dann Unterkunft, Essen, Dusche für ne Nacht in einer Ferienwohnung, die frei ist.“