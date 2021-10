„Kelly Family“: Schock für Fans! Patricia Kelly muss sofort operiert werden – „Nicht möglich, auf die Bühne zu gehen“

Über anderthalb Jahre haben sich „Kelly Family“-Fans darauf gefreut, ihre Lieblingsmusiker endlich wieder live zu sehen. Im September verkündete Patricia Kelly schließlich voller Stolz den Start der „One More Year“-Tour 2021.

Geplant waren Konzerte in 20 Städten Deutschlands – von Düsseldorf über Dresden bis Bremen. Patricia Kelly wollte ihren Fans endlich wieder ganz nah sein. Doch ausgerechnet mitten während der Tour musste der „Kelly Family“-Star plötzlich fünf Auftritte absagen.

„Kelly Family“-Star Patricia Kelly sagt kurzfristig fünf Konzerte ab

Eigentlich wäre Patricia Kelly diese Woche in Saarbrücken, Bochum, Köln und Wiesbaden aufgetreten, doch daraus wird wohl nichts. Die „Kelly Family“-Fans aus diesen Städten müssen zurückstecken. Und auch die Konzertbesucher in Freiburg sind betroffen. Die Sängerin sollte dort am kommenden Montag (18. Oktober) auftreten.

Patricia Kelly befindet sich mitten auf ihrer „One More Year“-Tour. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Zu Beginn der Woche teilt Patricias Management via Instagram mit, dass die fünf Auftritte verschoben werden müssen.

----------------------------------------

Das ist Patricia Kelly:

Patricia Kelly wurde am 22. November 1969 in Gamonal (Spanien) geboren

Bekannt wurde die Sängerin durch die Band ihrer Familie, die „Kelly Family“

Seit 2008 ist Patricia Kelly als Solo-Künstlerin aktiv

Im Alter von fünf Jahren begann sie, Gitarre zu spielen und trat mit ihren Geschwistern als Straßenmusiker auf

Die Sängerin ist seit 2001 mit dem gebürtigen Russen Denis Sawinkin verheiratet – das Paar hat zwei Kinder

Im Jahr 2010 bekam Patricia die Diagnose Brustkrebs – ihre Mutter Barbara-Ann (†36) ist 1982 an Brustkrebs gestorben

----------------------------------------

„Kelly Family“: Sorge um Patricia Kelly – „Akute Fuß-OP“

„Grund dafür ist eine kurzfristige akute Fuß-OP von Patricia, die es ihr vorübergehend nicht möglich macht, auf die Bühne zu gehen. Wir arbeiten mit Hochdruck an Ersatzterminen, mit denen wir uns schnellstmöglich wieder bei Euch melden“, heißt es.

Als die Fans das lesen, ist die Enttäuschung über die verschobenen Konzerte schnell verflogen. Die Kommentarspalte wird geflutet von Genesungswünschen und Beiträgen wie „Oh man, das tut mir unendlich leid“.

----------------------------------------

Mehr zur „Kelly Family“:

Kelly Family plant RTL2-Hammer – Fans der toten Barby (†45) werden ergriffen sein

Kelly Family: Joey Kelly nimmt an brutalem TV-Experiment teil – traut er sich DAS zu?

Kelly Family: Maite Kelly sorgt für Gänsehautmoment im Live-TV – „Haben wir alle geheult“

----------------------------------------

Die Konzerte ab dem 25. Oktober sollen aber wohl wieder planmäßig stattfinden. Dann geht es für Patricia Kelly in Hannover weiter. Die „One More Year“-Tour 2021 endet kurz vor Weihnachten am 19. Dezember in Bielefeld.

Auch Patricias Bruder Michael Patrick Kelly hat leider schlechte Nachrichten für seine Fans. Worum es dabei geht, erfährst du hier.