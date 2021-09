Kelly Family: Jetzt spricht Paddy Klartext – „Schlechte Nachricht“

Gute und schlechte Nachrichten liegen oft ganz nah beieinander. Das ist in diesem Fall auch bei „Kelly Family“-Star Michael Patrick Kelly nicht anders.

Doch was ist passiert? So musste der ehemalige Sänger der „Kelly Family“ seinen Fans eine gute, aber leider auch eine schlechte Nachricht übermitteln.

„Kelly Family“: Paddy Kelly hat schlechte Nachrichten

Auf Instagram teilte Michael Patrick Kelly, oder Paddy, wie ihn seine langjährigen Fans nennen, ein Bild, das ihn in einer Geröllwüste angelehnt an ein gelbes Boot zeigt.

Passend dazu wird auch sein neues Album „B•O•A•T•S“ heißen. Doch genau darauf bezieht sich eben jene gute und schlechte Nachricht.

So schreibt der 43-jährige Ire bei Instagram: „Ich habe gute Nachrichten und ich habe schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist: Ich habe gerade mein fünftes Studioalbum B•O•A•T•S fertiggestellt. Die schlechte Nachricht ist: Ich habe es nicht rechtzeitig fertiggestellt, weil ich in die Songs noch etwas mehr Liebe stecken wollte. Ich habe den Master erst am Montag geliefert, daher muss der Release-Termin um eine Woche auf den 12. November verschoben werden. Vielen Dank für euer Verständnis und für eure Geduld!“

Ärgerlich, hatten sich die Fans doch bereits riesig auf die Platte gefreut. Und doch, sie zeigen sich verständnisvoll. „Alles gut, eine Woche für extra love in den Songs ist voll ok“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer fügt hinzu: „Ach die paar Tage. Da kommt es auch nicht drauf an. Solange du dich damit wohl fühlst, ist das in Ordnung.“

