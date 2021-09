„Kelly Family“: Jetzt ist es raus! „Eine neue Ära beginnen“

Diese Nachricht wird die Herzen der „Kelly Family“-Fans höherschlagen lassen. Lange haben sie auf diesen Moment warten müssen – jetzt ist es endlich offiziell.

Ganze vier Jahre lang hat sich „Kelly Family“-Star Michael Patrick Kelly Zeit genommen, um an seinem großen Comeback zu arbeiten. Noch in diesem Jahr will der 43-Jährige in die Charts zurückkehren.

„Kelly Family“-Star Michael Patrick Kelly kündigt neues Album für 2021 an

Die große Bombe lässt der einstige „Kelly Family“-Sänger natürlich direkt bei Instagram platzen. Dort veröffentlicht er gleich mehrere Aufnahmen, die ein knallgelbes Boot auf einem schwarzen Untergrund zeigen.

Michael Patrick Kelly ist endlich zurück! Foto: IMAGO / HMB-Media

Was es mit diesen mysteriösen Bildern auf sich hat? Es handelt sich um Michaels neues Albumcover! Die kommende Platte des Iren, die am 5. November 2021 erscheint, wird „Boats (dt.: Boote)“ heißen. Was hinter dem Titel steckt, will Michael Patrick Kelly erst zu gegebener Zeit preisgeben. Nur so viel sei schon einmal gesagt: Es wird „sehr persönlich“.

Das ist die „Kelly Family“:

Die „Kelly Family“ hat sich 1974 gegründet

Die Band besteht aus Mitgliedern der irischen Familie Kelly

Die Karriere der „Kelly Family“ begann als Straßenmusikanten

1979 bekam die Band ihren ersten Plattenvertrag

Der große Durchbruch erfolgte 1994 mit dem Album „Over the Hump“

25 Jahre später gingen die „Kelly Family“ auf Jubiläumstour

„Kelly Family“-Sänger Michael Patrick offen: „Erwecken einen neuen Geist in mir“

Auf dem Cover, das farblich in Gelb und Schwarz gehalten ist, steht Michael Patrick Kelly siegessicher mit einer gelben Flagge in der Hand auf besagtem Boot. Hinter ihm verschwindet eine Berglandschaft im Nebel. Ein echter Hingucker.

„Diese Platte zu machen, war ein schönes und anstrengendes Unterfangen. Meine ganze Existenz fließt in diese Songs und im Gegenzug erwecken sie eine neue Energie und einen neuen Geist in mir. Ich kann es kaum erwarten, diese Musik mit euch zu teilen und eine neue Ära zu beginnen“, kündigt der Ex-„The Voice of Germany“-Coach an.

Die Follower sind ganz aus dem Häuschen, als sie von dem neuen Album erfahren. In der Kommentarspalte verleihen sie ihrer Freude Ausdruck: „Sowas von bereit für die neue Ära mit dir!“ Eine andere Followerin schreibt: „Ich freue mich wahnsinnig doll' auf das neue Album.“

Und auch für das Cover bekommt Michael Patrick Kelly reichlich Lob. „Wow! Ein Hammer-Cover. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das sehe“, kommentiert ein Fan.

Selbst Michaels Freund Rea Garvey versichert den Fans: „Etwas, auf das man sich freuen kann!!“ Uh, na da sind wir aber gespannt.

