„Kelly Family“-Star Joey macht schockierendes Geständnis über Bruder Angelo

Normalerweise kennt man Joey Kelly als gut gelauntes Power-Paket. Neben seinen Auftritten mit der „Kelly-Family“ ist der Sänger auch als Extremsportler aktiv und nimmt jede Herausforderung begeistert an. Als er in der RTL2-Serie „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“ jetzt aber über seine Mutter spricht, zeigt er sich ganz verändert.

Vor laufender Kamera machte der „Kelly Family„-Star ein schockierendes Geständnis und enthüllt damit ein Familiengeheimnis, das Bruder Angelo ganz besonders betrifft.

„Kelly Family“: Tod von Mutter Barbara-Ann bleibt unvergessen

Für ihre TV-Show reisen die Kellys zurück in ihre Vergangenheit. Hier werden sie auch mit einem besonders emotionalen Thema konfrontiert – dem Tod ihrer Mutter Barbara-Ann Kelly. Die Sängerin verstarb im Alter von gerade einmal 36 Jahren.

Das sind die Kinder von Barbara-Ann und Dan Kelly:

Barby Kelly

John Michael Kelly

Victor James Kelly

Maria Patricia Kelly

Joey Kelly

Michael Patrick Kelly

Angelo Kelly

Die Kinder Daniel, Caroline, Kathy, Patricia und Paul sind von Dans erster Frau Janice

Es war ein Schock für die ganze Familie, der Joey Kelly auch Jahre später sichtlich mitnimmt. „Mein Vater hat versucht, meine Mutter wiederzubeleben“, erzählt der Sänger und kämpft mit den Tränen. Barbara-Ann erkrankte an Brustkrebs, die Diagnose bekam sie während ihrer letzten Schwangerschaft.

„Kelly Family“: Joey Kelly verrät Geheimnis zu Bruder Angelo

„Es kam relativ schnell von den Ärzten, dass meiner Mutter nicht geholfen werden kann“, erzählt Joey Kelly. „Das Problem war, meine Mutter war schwanger. Angelo war im vierten, fünften Monat und die haben meiner Mutter gesagt: ‚Du hast eine Chance, wenn der Angelo abgetrieben wird‘.“

Es ist ein schockierendes Geständnis, das der Sänger jetzt öffentlich gemacht hat. Anschließend sagt er: „Meine Mutter hat entschieden, sie wird Angelo zur Welt bringen.“ Fast ein Jahr nach der Geburt stirbt die mehrfache Mutter. Wenn sich Joeys Schwester Caroline Kelly heute zurückerinnert, sagt sie: „Sie machte alles für ihre Kinder. Sie hat ihr Leben für ihr Kind gegeben.“

