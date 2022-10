„Das Sommerhaus der Stars“: RTL-Zuschauer fassungslos – „Unverschämtheit“

Nicht mehr lange bis zum großen Finale bei „Das Sommerhaus der Stars“! Schon in den vergangenen Staffeln sorgten einige Kandidaten für ordentlich Diskussionen bei den Zuschauern. Man erinnere sich nur an Ex-Bachelor Andrej Mangold oder Mike Cees-Monballijn.

In der aktuellen RTL-Staffel gibt es ebenfalls ein Paar, das bei den Fans nicht gut ankommt. Die Zuschauer vom „Sommerhaus der Stars“ sind bei einigen Szenen geradezu auf 180.

„Das Sommerhaus der Stars“: RTL-Zuschauer stinksauer

Für viele Fans ist das Verhalten von „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer gegenüber seiner Freundin Antonia Hemmer ein absolutes No-Go. Dabei schien der Landwirt in der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ doch einer der beliebtesten Single-Bauern bei den Frauen zu sein, konnte sich vor Briefen und Avancen kaum retten. Doch damit ist jetzt Schluss. Der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer dürfte sich mit seinen abfälligen Äußerungen zum Gewicht seiner Freundin, zu ihrer Intelligenz und Spielweise auch die letzten Sympathien selbst verspielt haben.

Das Sommerhaus der Stars: Zuschauer sind auf 180. Foto: RTL

So zumindest sieht es aus, wenn man sich die Kommentare im Netz ansieht. Auf Instagram regen sich einige Zuschauer über den Landwirt auf:

„Jeder Satz aus Patricks Mund an Antonia ist eine Unverschämtheit. Sein Verhalten bringt mich auf die Palme obwohl es mir egal sein kann. Schlimm… einfach nur schlimm.“

„Das Geschwätze von Patrick kann man sich echt nicht mehr geben. Der geht ja ununterbrochen auf die Antonia los wtf. Anstatt er ihr beim Spiel Mut zu spricht oder sie mal lobt, dass sie ihre Angst überwunden hat und sich getraut hat da hoch zu klettern. Alter. Dass RTL da nicht eingreift, ist echt jämmerlich. Antonia ist aber auch irgendwo selbst schuld, wenn sie sich nicht trennt.“

„Die Bauern gehen gar nicht, er besonders“

„Die Bauern sind das schlimmste Paar im Haus, so ein peinliches Benehmen – unglaublich.“

„Sommerhaus der Stars“-Paar bringt Single raus

Nach Dreh-Schluss haben Patrick Romer und Antonia Hemmer an einem weiteren Projekt gearbeitet und ihre erste gemeinsame Single „Du hast mich einmal zu oft angesehen“ herausgebracht. Immerhin: Dafür gibt es von einigen Fans viel Lob. So schreibt ein Instagram-Nutzer unter einen Post von Antonia: „Ich freue mich so für euch, ein mega Ding ist das!“ Ein anderer: „Wow was für ein Ohrwurm ihr Hübschen.“

Mehr zum „Das Sommerhaus der Stars“:

„Das Sommerhaus der Stars“: RTL-Promis treffen Entscheidung – dann eskaliert die Situation komplett

„Das Sommerhaus der Stars“: RTL-Kandidaten verraten Sex-Plan – „Peinlich“

„Das Sommerhaus der Stars“: Antonia Hemmer lässt die Bombe platzen – „Kann’s nicht glauben“

Auch Danni Büchner schaut als ehemalige „Das Sommerhaus der Stars“-Kandidatin die diesjährige Staffel. Sie ist ebenfalls stinksauer über einige Szenen bei RTL. HIER lässt sie ihrer Wut freien Lauf.