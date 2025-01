Katja Krasavice legt sich erneut unters Messer – „Noch zu klein“

Katja Krasavice – ein Name, der längst über die Grenzen von YouTube hinaus für Gesprächsstoff sorgt – hat es wieder geschafft, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Was einst als Karriere auf der Videoplattform begann, hat sich inzwischen zu einem Phänomen entwickelt, das die Charts erobert und regelmäßig für Schlagzeilen sorgt – und diesmal hat es mit einer OP zu tun.

Das Motto von Katja Krasavice ist dabei nicht erst seit gestern: Immer größer, immer auffälliger! Doch nun setzt selbst die Beauty-Queen neue Maßstäbe.

Katja Krasavice legt sich unters Messer

Schon jetzt kann Katja Krasavice auf ein imposantes Repertoire an Beauty-Eingriffen zurückblicken: Von der Nase über die Lippen bis zum berühmten Brazilian Butt Lift oder einer Brust-OP. Doch ein pralles Doppel-D-Körbchen ist ihr anscheinend nicht genug. „Das sind meine jetzigen Boobs, und die sind mir noch zu klein“, erklärt sie in einem Video auf Instagram und zeigt dabei stolz, was bald Geschichte sein soll.

Für eine prallere Oberweite legt sich Krasavice nun also erneut unters Messer!

Katja Krasavice meldet sich nach OP zu Wort

Ihr neuester Traum? Mindestens ein F-Körbchen! „Ich hoffe, dass sie doppelt so groß werden. Aber das entscheidet der Arzt – je nachdem, wie viel er reinquetschen kann“, verkündete Katja, als wäre das Ganze ein Wettbewerb der Extraklasse. Dass sie sich damit auf unbekannt großes Terrain begibt, scheint sie nicht im Geringsten zu stören. Schließlich gilt: Mehr ist mehr!

Nach vier Stunden unter Narkose die erleichternde Nachricht: Die selbst ernannte „Mami“ ist wieder wach. „Bei mir dreht sich alles, aber mir geht es gut“, versichert sie ihren Fans, die vermutlich schon mit Spannung auf die Enthüllung des neuen Looks warten.

Ob das neue Super-F die Spitze des Möglichen ist? Oder plant Katja Krasavice insgeheim schon den nächsten Eingriff? Eines ist sicher: Diese Frau lebt nach dem Motto „Go big or go home“.