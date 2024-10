Katharina Wackernagel: Nach ARD-Serie erreicht sie die Nachricht

Am Dienstagabend (15. Oktober) kamen Krimi-Fans in der ARD voll auf ihre Kosten. Dort lief nämlich eine neue Folge von „Mord mit Aussicht“ zur besten Sendezeit. Die Zuschauer sahen, wie sich Schauspielerin Katharina Wackernagel in der Rolle der Marie Gabler gemeinsam mit ihrem Team an einen neuen Fall wagten. Doch konnte man das Publikum damit überzeugen?

Katharina Wackernagel hat Grund zur Freude

Seit Jahren gilt „Mord mit Aussicht“ als absoluter Quoten-Garant für die ARD. Millionen von Menschen sitzen jede Woche gebannt vor den Bildschirmen, wenn die Hauptfiguren Marie Gabler (Katharina Wackernagel), Heino Fuß (Sebastian Schwarz) und Jenny Dickel (Eva Bühnen) wieder ermitteln.

So auch an diesem Dienstagabend (15. Oktober), als 3,94 Millionen Zuschauer die 13. Folge von „Mord mit Aussicht“ sahen. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, entspricht das einem Marktanteil von starken 16,2 Prozent. Tagessieg in der Primetime für den öffentlich-rechtlichen Sender.

Gute Nachrichten für Katharina Wackernagel

Doch das sind nicht die einzigen guten Nachrichten für Katharina Wackernagel und ihr Team. Die 13. Folge von „Mord mit Aussicht“ hat nicht nur eine starke Gesamtreichweite, sondern kann auch das junge Publikum (14- bis 49-Jährige) voll überzeugen.

Dort holte man sich mit 0,50 Millionen Zuschauer ebenfalls den Tagessieg in der Primetime und liegt damit weit vor den privaten Sendern. Das ZDF konnte an diesem Abend nicht mithalten. „Die Wagenknecht-Story“ erreichte 2,65 Millionen Menschen zur besten Sendezeit.

„Mord mit Aussicht“ läuft dienstags um 20.15 Uhr im Ersten und ist anschließend in der ARD-Mediathek verfügbar.