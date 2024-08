ARD setzt Kult-Sendung fort – Fans können aufatmen

In der ARD fesseln Krimis und Thriller regelmäßig die Zuschauer vor den Bildschirmen zu Hause. Neben „Polizeiruf 110“ oder dem „Tatort“ hat sich seit 2017 eine bestimmte Serie einen festen Platz im Programm des Senders gesichert – „Mord mit Aussicht.“ Aktuell läuft bereits die fünfte Staffel der Sendung, sieben Folgen wurden schon im Frühjahr ausgestrahlt. Nachdem kürzlich noch die Quoten der Ermittlershow eingebrochen waren, dürfen Fans jetzt aufatmen!

ARD setzt Kult-Sendung fort!

Sieben Folgen der fünften Staffel von „Mord mit Aussicht“ liefen bereits im Frühjahr, die noch ausstehenden Episoden folgen jetzt ab September in der ARD. Damit ist die idyllische Eifel zurück – und mit ihr das beliebte Team rund um Katharina Wackernagel als Kriminaloberkommissarin Marie Gabler, Sebastian Schwarz als Polizeioberkommissar Heino Fuß und Eva Bühnen als Kommissaranwärterin Jennifer Dickel.

Nach kuriosen Fällen in den vorherigen Episoden können sich die Zuschauer nun auf neue Geschichten freuen. Die sympathischen Ermittler werden erneut alles daran setzen, die Ordnung in Hengasch zu bewahren – natürlich auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und auch das Privatleben der Ermittler birgt so einige Herausforderungen.

ARD: Staffel Fünf bietet Zündstoff

Zuletzt ging es vor allem bei Marie Gabler turbulent zu. Die Kriminaloberkommissarin blieb vorerst in Hengasch, doch Probleme machten vor ihr keinen Halt. Währenddessen versuchte Heino Fuß sich mit seinen verpassten Karrierechancen abzufinden. Jennifer Dickel hingegen hatte Stress in der Liebe. Und natürlich blieb die Eifel auch in Staffel Fünf nicht von Verbrechen verschont.

Zum festen Ensemble gehören weiterhin Petra Kleinert als Heike Schäffer, Kai Schumann als Schweinebauer Gisbert Cremer, Cem Ali Gültekin als Imbissbesitzer Mehmet Özdenizmen, Feuerwehrmann Arthur Brandt (Felix Vörtler) und die maulige Gastwirtin Lydia Aubach (Julia Schmitt) sowie Frau Runkelbach (Friederike Frerichs) und Johannes Rotter als Pfarrer Puttermann.

Trotz Fortsetzung der Staffel hat das Interesse der Serie zuletzt nachgelassen. Nachdem zunächst rund 6 Millionen Zuschauer den Auftakt der neuen Folgen von „Mord mit Aussicht“ verfolgten, waren es anschließend nur noch rund 4 Millionen Zuschauer. Die neuen Episoden im Herbst werden am 3. September jeweils dienstags um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.