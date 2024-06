Kate Middleton teilt emotionale Botschaft – „Unvergesslicher Tag“

Was war die Freude groß über das Comeback von Kate Middleton. Nach ihrer Krebs-Diagnose zeigte sich die 42-Jährige im Rahmen des „Trooping the Colour“-Events endlich wieder in der Öffentlichkeit. Nur Stunden danach meldete sie sich mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram.

Eigentlich findet das „Trooping the Colour“ zu Ehren des britischen Königs statt – doch am Samstag (15. Juni) gab es bei der Veranstaltung nur ein Thema: Die Rückkehr von Kate Middleton in die Öffentlichkeit. Wie auch ihr Schwiegervater Charles erkrankte die Herzogin kürzlich an Krebs. Doch von der schlimmen Diagnose lässt sich die Dreifach-Mutter nicht unterkriegen.

+++Kate Middleton ist zurück! Fans flippen vollkommen aus – „Wir haben dich sooo vermisst“+++

Kate Middleton überstrahlte alles und jeden

Gemeinsam mit ihren Kids George (10), Charlotte (9) und Louis (6) fuhr Kate in einer Kutsche vor. Sie strahlte, grinste und winkte ihrem Volk zu – eine Geste, die für Erleichterung sorgte (wir berichteten). Und auch nach dem „Trooping the Colour“ war die Frau von Prinz William noch ganz beseelt von den Eindrücken des Events. Auf ihrem Instagram-Account, den sie sich gemeinsam mit dem Thronfolger teilt, postete sie gleich mehrere Bilder von dem aufregenden Tag.

+++Kate Middleton: Experte enthüllt Entscheidung in letzter Sekunde! „Wissen nur sehr wenige“+++

„Ein unvergesslicher Tag bei der Geburtstagsparade des Königs. Von den Irish Guards, die ihre Farbe zeigten, bis hin zu so vielen Gesichter in der Mall, danke, dass ihr es zu einem unvergesslichen Tag gemacht habt“, schreibt sie zu der Bilderserie.

Kate Middleton: Fans sind in großer Freude

Und viele von den rund 16,2 Millionen Instagram-Followern des Thronfolger-Paares, freuten sich über den Content. „Was für eine schöne Familie“, „Königin Elizabeth II. wäre gestern sehr stolz auf ihre Nachkommen gewesen“ und „So froh zu sehen, dass du so glücklich und gut aussiehst“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Warum der kleine Prinz Louis beim „Trooping the Colour“ mit einer Szene für ordentlich Gelächter sorgte, kannst du hier nachlesen.