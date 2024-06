Kate Middleton ist zurück! Fans flippen vollkommen aus – „Wir haben dich sooo vermisst“

Auf dieses Comeback haben nicht nur Royals-Fans gewartet: Kate Middleton ist zurück in der Öffentlichkeit! Erst vor zwei Monaten machte die Frau von Prinz William in einem tapferen Video ihre Krebs-Erkrankung offiziell. Jetzt hatte sie bei „Trooping the Colour” ihren ersten Auftritt nach der Schock-Diagnose – und die Fans sind vollkommen aus dem Häuschen!

Sie ist sooo stark! Kate Middleton hat sich anlässlich der „Trooping the Colour”-Veranstaltung das erste Mal nach langer Zeit wieder öffentlich blicken lassen. Dass sie an dem Event teilnehmen wollte, hatte die 42-Jährige bereits einen Tag vorher verkündet.

+++Kate Middleton: Experte spricht Klartext über Rückkehr – „Wird sich nicht verstecken“+++

Kate Middleton ist zurück!

„Ich freue mich darauf, dieses Wochenende mit meiner Familie an der King’s Birthday Parade teilzunehmen und hoffe, im Sommer an einigen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können, bin mir aber auch bewusst, dass ich noch nicht über den Berg bin“, schrieb Kate in einem Instagram-Beitrag (wir berichteten).

Und tatsächlich: Kate Middleton war beim „Trooping the Colour” dabei, fuhr zunächst in einem Auto vor – Erleichterung pur bei den zahlreichen Kate-Anhängern! „Wir haben dich sooo sehr vermisst, es ist so schön, dass du da bist“, „Wow, hier ist unsere wundervolle Prinzessin“ und „Da ist ist sie“, lautet nur eine Auswahl von zahlreichen Kommentaren auf der Social-Media-Plattform „X“. Die Freude über das Kate-Comeback ist also riesig!