Kate Middleton: Comeback bei „Trooping the Colour”! Diese Geste sorgt für Gänsehaut

Sie ist endlich wieder da! Kate Middleton ist zurück auf der Bildfläche der Öffentlichkeit. Die 42-Jährige machte vor zwei Monaten ihre Krebs-Diagnose öffentlich – in einem Video, welches die gesamte Welt bewegte! Und auch DIESE Bilder bewegen gerade nicht nur Großbritannien.

Wie tapfer und stark kann ein Mensch nur sein? Obwohl Kate Middleton an Krebs erkrankte, schickte sie eine Botschaft an die ganze Welt hinaus. Dort sprach sie ganz offen über ihre Krankheit. Und auch am Freitagabend (14. Juni) wandte sich die Frau von Prinz William an ihre Anhänger, kündigte ihr Comeback beim „Trooping the Colour” bereits an (wir berichteten). Am Samstag dann endlich der wichtige Schritt!

Kate Middleton schickt ein klares Signal an die ganze Welt

Und dann war sie tatsächlich zu sehen! Gemeinsam mit ihren Kindern fuhr sie in einer Kutsche vor – und winkte fröhlich und ausgelassen ihrem Volk und den zigtausenden Menschen vor den TV-Bildschirmen zu! Eine Genugtuung für alle, die es mit Kate gut meinen. Es signalisiert: Ich bin wieder da, mir geht es gut!

Doch nicht nur mit dem ausgelassenen Zuwinken signalisierte Kate ein Stück weit Normalität nach dem ganzen Krebs-Drama. Auch schmückte ein Lächeln immer wieder ihr Gesicht. Die Dreifach-Mama genoss ihr Comeback wohl auch selbst in vollen Zügen.

Dieser Anblick tut sooo gut: Kate Middleton kommt aus dem Grinsen nicht mehr heraus. Foto: dpa

Kate Middleton: Ihre Fans haben sie sehr vermisst

Und auch ihre Fans waren bei Kates Anblick völlig aus dem Häuschen. „Wir haben dich sooo sehr vermisst, es ist so schön, dass du da bist“, hieß es unter anderem auf der Social-Media-Plattform „X“ (wir berichteten hier).

„Trooping the Colour” (deutsch sinngemäß: „Die Farben der Fahne den Truppen zeigen“) ist eine Militärparade, die traditionell jeden zweiten Samstag im Juni auf dem Horse Guards Parade in London stattfindet. Sie wird zu Ehren des Geburtstages des britischen Monarchen begangen. Zahlreiche Mitglieder aus dem Königshaus begleiten ihn dabei – so auch Kate Middleton in diesem Jahr. Etwas Schöneres hätte sich König Charles wohl auch nicht wünschen können.