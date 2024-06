Kate Middleton: DAS haben die TV-Zuschauer beim „Trooping the Colour” nicht mitbekommen

Kate Middleton ist wieder da! Die 42-Jährige zeigte sich zum allersten Mal seit ihrer Krebs-Diagnose wieder in der Öffentlichkeit. Anlass dafür war das „Trooping the Colour”-Event zu Ehren von König Charles. Doch die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen haben nicht alles mitbekommen…

Gänsehaut-Szenen aus Großbritannien! Bei „Trooping the Colour” fuhr Kate Middleton mit ihren drei Kids George (10), Charlotte (9) und Louis (6) in einer Kutsche vor. Das konnten die Zuschauer vor dem TV zwar verfolgen, aber was gesprochen wurde, war für die Menschen außerhalb nicht zu hören. Eine Lippenleserin will laut „The Sun“ jetzt wissen, was Georg zu seiner Mama sagte.

Kate Middleton: DAS sagte sie zu ihren Kindern

So wollte George wohl unbedingt die Aufmerksamkeit seiner Mutter und sagte zu ihr: „Schau mal da drüben, Mama“, als sie mit Prinzessin Charlotte und Prinz Louis die Mall entlang fuhren. Lippenleserin Gaby Lane ist der Meinung, dass Kate und Williams ältester Sohn „so glücklich aussah“, als die Familie während der Prozession ihren Fans zuwinkte und zulächelte. Kate wollte ihren drei Kindern die liebevollen Banner und Flaggen ihrer Anhänger zeigen. „Genau, seht euch das an“, sagte sie zu den Kids.

Das Comeback von Kate wurde von ihren Fans sehnlichst erwartet. Umso größer war die Freude, als die Prinzessin endlich zu sehen war. „Wir haben dich sooo sehr vermisst, es ist so schön, dass du da bist“, hieß es unter anderem auf der Social-Media-Plattform „X“ (wir berichteten hier).

Kate Middleton rührt mit Geste ihre Fans zu Herzen

