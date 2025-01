Kate Middleton mitten in London – es lässt sich nicht leugnen

Es war eine Nachricht, die um die Welt ging: Kate Middleton ist nach ihrer Krebsbehandlung auf dem Weg der Besserung und befindet sich nach eigenen Aussagen in Remission (hier mehr>>>).

Und mittlerweile scheint die Prinzessin von Wales auch wieder vollends ihren Pflichten als Royal nachzugehen, absolvierte sie doch bereits erste Außentermine. Und auch private.

Kate Middleton wurde diese Woche in London beim Shopping gesehen – und das in einem ganz bestimmten Laden.

Kate Middleton in London entdeckt

Wie die britische „The Sun“ berichtet, wurde die Frau von Thronfolger Prinz William im Nobelstadtteil Notting Hill gesichtet. Dort besuchte sie den Optiker „Finlay and Co opticians“, um sich eine Brille zu kaufen.

Es lässt sich nicht leugnen, dass Kate die Zeit nutzt und sich um ganz normale Alltagsdinge kümmert, während sich ihr Ehemann William in Monaco aufhält, um dort seinen Lieblingsfußballverein Aston Villa in der Champions-League-Eröffnungsphase gegen AS Monaco anzufeuern. Auch wenn das nach der 1:0-Niederlage gegen den monegassischen Klub nicht viel gebracht hat.

Kate Middleton bekam davon beim Shoppingtrip nicht viel mit. Die Prinzessin gilt vor allem bei Events stets als Fashion-Vorbild und auch beim jetzigen privaten Shoppen traf sie stilistisch gesehen mit ihrem Modestil sicher den Nerv vieler Modefans.

Die 43-Jährige trug britischen Medienberichten zufolge während ihres kleinen Ausflugs nach Notting Hill einen langen Mantel von Max & Co für 650 Euro in Kombination mit einem kariertem Schal und dazu eine Smythson Mini Lytton Umhängetasche im Wert von knapp 1.000 Euro.

Zuletzt wurde Kate für ein Charityprojekt in jenem Krebszentrum gesehen, in dem sie selbst ihre Behandlung erhielt. Es war ihr erster Soloauftritt 2025. Im Royal Marsden Hospital in Chelsea traf sie nicht nur Mitarbeiter, um sich für die Arbeit zu bedanken, auch sprach sie mit Krebspatienten, um ihnen Mut zu machen. Wenn du mehr darüber wissen willst, kannst du hier weiterlesen >>>