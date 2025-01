Kate Middleton: Irres Verbot für die Nanny ihrer Kinder

Kate Middleton hat ein herausforderndes Jahr hinter sich. Infolge ihrer Krebsdiagnose musste sich die Herzogin einer Chemotherapie unterziehen. Mittlerweile ist die dreifache Mutter in Remission und kann öffentliche Termine wieder wahrnehmen.

Während der schwersten Zeit ihres Liebens stand Prinz William ihr bei und war bedingungslos für seine große Liebe da. Doch obwohl William und Kate in der Erziehung ihrer Kinder vollends aufgehen, holen sich die Royals ab und an Unterstützung in Form einer Nanny ins Boot. Welches Wort das Kindermädchen während ihres Dienstes jedoch nicht in den Mund nehmen darf, ist wirklich unfassbar.

Kate Middleton hat strenge Regeln

Laut Informationen des Portals „blue news“ heißt die Nanny der Royals Maria Teresa Turrion Borrallo. Die junge Frau wurde am berühmten Norland College ausgebildet und passt bestens auf den Nachwuchs von Kate Middleton und Prinz William auf. Doch eine strenge Regel der Herzogin muss Maria in jedem Fall befolgen.

Denn im Beisein von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis darf die Nanny das Wort „kid“ nicht verwenden, da dieser Ausdruck als respektlos gegenüber den Kindern angesehen wird. Auch die „Nanny in a Book“-Autorin Louise Heren bestätigt, dass die Vermeidung dieses Wortes ein Symbol des Respekts gegenüber den Kindern als Individuen sei. Und die Royals-Experten hat sogar noch weiteres Insider-Wissen auf Lager…

Denn Louise Herren berichtet weiter, dass Kate Middleton und Prinz William ihren Sprösslingen ein den Umständen entsprechend normales Leben ermöglichen wollen. Demnach stehen die Kinder morgens in Ruhe auf, frühstücken, gehen in die Schule und tragen sogar brav ihre Schuluniform. Doch einen Fauxpas dürfen sich die jungen Royals in der Öffentlichkeit keinesfalls erlauben.

Denn Trotzanfälle im öffentlichen Raum werden unter den Nannys des Norland Colleges gar nicht gerne gesehen. Die Royals-Autorin nennt diese Erziehung „no nonsense“, denn so etwas wie Ausraster soll es bei den Kleinen so wenig wie möglich geben. Außerdem legen die Nannys ganz besonders viel Wert auf viel Zeit zum Spielen im Freien. Sogar bei schlechtem Wetter sollen George, Charlotte und Louis an die frische Luft.

Kate Middleton möchte genau wie alle anderen Eltern schlussendlich nur das Beste für ihre Kinder. Die Wahl ihrer Nanny hat sich die Herzogin daher sicherlich gut überlegt.