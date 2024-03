Kate Middleton: Anhänger sauer – „Womit hat Prinz William das verdient?“

Es war DER Aufreger der noch so jungen Woche: Ein Foto – geschossen von Prinz William anlässlich des Muttertages – von Kate Middleton und ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis wurde manipuliert. Von der Princess of Wales höchstselbst. Via „X“ gab die Prinzessin zu, dass sie sich an der Bildbearbeitung versucht habe.

Und das gleich an mehreren Stellen, wie „The Sun“ herausfand. Dreimal insgesamt soll das Bild bei Photoshop bearbeitet worden sein. Nichts Ungewöhnliches, derlei Fauxpas passieren schließlich immer wieder. Doch in der derzeitigen Situation sind derlei Kleinigkeiten Wasser auf die Mühlen derer, die sich fragen, ob der Kensington Palast nach der Operation der Prinzessin nicht etwas vertuschen wolle. Nun teilten Prinz William und Kate Middleton über ihren Instagram-Account neue Fotos.

++ Kate Middleton: Neue Details – „Es ist lächerlich“ ++

Prinz William ohne Kate Middleton unterwegs

Dieses Mal ohne die Prinzessin, dafür mit William, der am Montag (11. März 2024) an einer Veranstaltung zur Feier des „Earthshot Prize Launchpad“ teilnahm. Der Prinz wirkt gelöst, lacht herzhaft in die Kamera. In den Kommentaren neben den Instagram-Fotos jedoch gibt es nur ein Thema: Kates Photoshop-Fauxpas.

Immer wieder wird nach Kate gefragt, über das Bild diskutiert. Das geht gar soweit, dass Fans die Löschung all jener fordern, die noch über Kates Bild diskutieren. „Bitte könnt ihr alle Leute löschen, die etwas zu Kate sagen? Sie sagte doch, dass sie erst nach Ostern zurückkehren wolle. Es ist noch nicht Ostern. Lasst die Frau sich erholen“, schreibt beispielsweise eine Followerin der Princess of Wales.

Und eine andere ergänzt: „An alle Leute, die nach Prinzessin Catherine fragen: Wie behandelt ihr euren zukünftigen König heutzutage? Obwohl ich mir sicher bin, dass er eure Bedenken zu schätzen weiß, respektiert ihr ihn nicht genug, um keine Vorwürfe zu machen? Womit hat Prinz William das verdient?“