Kate Middleton: Sendet sie DAMIT eine geheime Botschaft? – „Lässt die Vergangenheit hinter sich“

Wohl kaum eine Frau aus Großbritannien ist so stylish angezogen wie sie: Kate Middleton! Klar, als Mitglied der Royals muss sie stets auf die Wahl ihrer Kleidung achten. Sendet sie mit ihrem neusten Look etwa ein verdecktes Zeichen?

Eigentlich verfolgt Kate Middleton eine geheime Regel, wenn es um ihr Weihnachtsoutfit geht, wie das englischsprachige Boulevard-Medium „The Sun“ schreibt. Doch in diesem Jahr war am Fest der Liebe plötzlich alles anders…

+++„Let’s Dance“-Star trifft Kate Middleton – und das ausgerechnet HIER+++

Kate Middleton macht an Weihnachten alles anders

Laut Modeexpertin Amber G. trägt die dreifache Mutter stets rote und grüne Ensembles, die weihnachtlich-festlich ausschauen. „Ab dem 1. Dezember sind Grün und Rot von Kopf bis Fuß die Lieblingslooks der Prinzessin. Das khakifarbene Weihnachtstagsoutfit vom letzten Jahr ist das perfekte Beispiel dafür“, erklärt die Modeexpertin. „Ihre festliche Garderobe ist ein Triumph des typisch britischen Stils und eine gelungene Kombination aus traditionellen Farbtönen und sorgfältig ausgewählten traditionellen Drucken.“

Allerdings hat Kate an diesem Weihnachten mit ihrer eigenen Moderegel gebrochen – und gab ihre weihnachtlichen Lieblingsfarben auf! Stattdessen trug sie Weiß – und das könnte eine „klare Botschaft“ gewesen sein.

Neuanfang signalisiert durch andere Farbe?

Bei „Royal Carols: Together At Christmas“ trug Kate eine weiße Self-Portrait-Jacke mit Perlenbesatz und Paillettenverzierungen. „Es ist für Prinzessin Kate ein Abschied von Tweed, Barbour-Jacken, Landleben und Lackschuhen und der Beginn eines neuen, entspannten Looks. Cool, selbstbewusst lässt sie die Vergangenheit hinter sich und sagt der Nation: Wir sind die königliche Familie für das 21. Jahrhundert“, behauptet die Modeexpertin.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Zudem könne die Farbe weiß für Reinheit, Unschuld und Neutralität stehen. „Es steht auch für Neuanfänge und einen Neuanfang, der uns durch Zeiten des Stresses hilft und es uns ermöglicht, die Vergangenheit hinter uns zu lassen und uns darauf vorzubereiten, weiterzumachen“, wird die Modeexpertin zitiert.