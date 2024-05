Kate Middleton: Fan ergreift große Chance – „Darf ich Sie was fragen“

Die Sorgen waren groß, doch nun gibt es ein erlösendes Zeichen aus dem Königshaus: Bei einem Besuch in Newcastle im Norden Englands gab Prinz William ein positives Gesundheitsupdate zu seiner Frau Kate Middleton, die zuvor ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte.

Kate Middleton: Positives Signal aus dem Königshaus

Der Prinz von Wales, der eine Wohltätigkeitsorganisation für suizidgefährdete Menschen besichtigte, wurde dort von einer Frau aus der Menge gefragt: „Darf ich Sie fragen, wie es Ihrer Frau und Ihren Kindern geht?“ Laut einem Bericht von „The Mirror“ antwortete William mit den beruhigenden Worten: „Allen geht es gut, danke. Ja, es geht uns gut.“ Die Nachricht dürfte die Herzen der Royal-Fans erwärmen, die seit der Operation der Prinzessin von Wales zu Beginn des Jahres und ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit in Sorge waren.

++ Kate Middleton: William sagt zwei Worte – und jeder weiß Bescheid ++

Kate Middleton hatte sich nach anhaltenden Spekulationen um ihren Gesundheitszustand mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit gewandt. Es blieb bisher bei diesem einzigen Statement. Währenddessen führt Prinz William die royalen Pflichten fort und ist gleichzeitig eine starke Stütze für seine Frau. „Es steht außer Frage, dass William Kates Fels in der Brandung ist“, so Royal-Autor Robert Jobson im Gespräch mit „Hello!“

Das Paar feierte vor Kurzem seinen 13. Hochzeitstag, was vom Königshaus mit einem nostalgischen Schwarz-Weiß-Foto ihres Hochzeitstages geehrt wurde. Royal-Experte Richard Fitzwilliams vermutet, dass William und Kate dieses Jubiläum aufgrund der Umstände sehr privat gehalten haben. „Sie werden ihren 13. Hochzeitstag zweifelsohne privat feiern“, erklärte er gegenüber „GB News“. Dabei betonte er, dass Kate Middletons Behandlung den Tag „ganz anders“ als in den Vorjahren gestaltet.