Kate Middleton: William sagt zwei Worte – und jeder weiß Bescheid

Sie war nicht anwesend, aber doch irgendwie immer da. Am Donnerstag (18. April 2024) war es endlich mal wieder so weit. Nach langer Pause nahm Prinz William wieder einen Termin wahr. Der Mann von Kate Middleton besuchte unter anderem die Wohltätigkeitsorganisation „Surplus to Supper“, die rund 25.000 Mahlzeiten pro Jahr in Surrey und West London an bedürftige Menschen verteilt. Ein Termin, den unter normalen Umständen wohl auch die Princess of Wales gemeinsam mit ihrem Mann wahrgenommen hätte.

Doch wegen Kate Middletons Krebs-Erkrankung sind derlei Termine für die dreifache Mutter noch nicht wieder möglich. In den Gedanken der Menschen jedoch war Kate immer dabei.

Prinz William kümmert sich um Kate Middleton

So wurde William gleich mehrfach auf seine Frau angesprochen. Verständlich, ist die Sorge um die Prinzessin in der Bevölkerung noch immer riesig. Und so gab der künftige König von England ein Versprechen ab, dass die Herzen der Umstehenden mit Freude füllen und die großen Ängste vieler ein wenig lindern könnte.

Zum Beispiel bat ihn eine Mitarbeiterin, dass er sich gut um seine Frau kümmern möge. Williams unmissverständliche Antwort: „I will“ – „das werde ich“. Es sind nur zwei kleine Worte, doch sofort weiß jeder Bescheid, wie groß die Verbundenheit zwischen den beiden Eheleuten ist, wie groß die Eintracht in dieser schweren Zeit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und so wurde es ein Termin voller Freude. William schleppte Kisten, ließ sich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit erklären und nahm sogar Genesungskarten für seine Frau entgegen.

Und so jubelten auch die Anhänger auf Instagram ob des Besuches des Prinzen. „Erstaunlich, Sie wieder bei der Arbeit zu sehen, Prinz William. Ich hoffe, der Prinzessin von Wales geht es gut und den Kindern geht es gut?! Ich sende viel Liebe und Gebete an Ihre wunderbare Familie“, heißt es da beispielsweise. Oder: „William hat das Charisma seiner Mutter mit dem Einsatz seiner Oma für die Pflicht. Deshalb wird er eines Tages ein großer König sein.“