Kate Middleton und Prinz William haben wichtige Botschaft – sie wird in die Geschichte eingehen

Es war das Ende einer Ära, als Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 nach sage und schreibe 70 Jahren auf dem Thron starb. Seither regiert ihr ältester Sohn Charles als König. Doch den anstehenden Todestag seiner Mutter wird der 74-Jährige nicht öffentlich ehren.

Stattdessen soll diese Aufgabe nun seinem Sohn, Thronfolger Prinz William und dessen Frau Kate Middleton gebühren.

Kate Middleton und Prinz William: Botschaft zu Ehren der Queen

Laut „Mirror“ werden William und Kate der Queen an deren Todestag gedenken – geplant ist dafür eine öffentliche Botschaft zu Ehren ihres Lebens und Vermächtnisses. Als zukünftiger König und zukünftige Königin wird von ihnen laut diversen Quellen erwartet, die Gelegenheit zu nutzen, „nach vorne zu blicken“, während das „Übergangsjahr“ für die royale Familie zu Ende geht.

„Der Tod Ihrer Majestät war ein Ereignis, das wirklich das Ende einer Ära bedeutete. Seitdem befindet sich die königliche Familie stark im Wandel, und jetzt, nach der Krönung und dem Ende der Sommerferien, wird man gespannt sein, was als Nächstes kommt“, wird eine Royals-Quelle beim „Mirror“ zitiert.

Kate Middleton und Prinz William gedenken ohne Charles

König Charles soll dafür entschieden haben, sich am Todestag der Majestät aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und in Schottland auf Schloss Balmoral zu verweilen – jenem Ort, an dem die Queen im Kreise ihrer Familie vor fast einem Jahr im Alter von 96 Jahren starb.

Palastsprecher verrieten, dass Charles den 8. September „ruhig und privat“ verbringen wolle, genauso, „wie es die Queen tat, um den Tod ihres eigenen Vaters zu ehren.“ Quellen aus dem Palast erklärten darüber hinaus, dass es „keine Pläne“ für eine öffentliche Veranstaltung oder ein privates Familientreffen gebe, an dem alle Mitglieder des Königshauses teilnehmen würden.

Auch interessant:

Noch wird allerdings überlegt, wie genau Prinz William und Kate Middleton öffentlich am Todestag der Queen Anteil nehmen – entweder persönlich oder doch eher über ihre Social-Media-Kanäle.