Kate Middleton in der Kirche: Über DIESE Szene lacht ganz England

Er ist ein richtiger, kleiner Frechdachs. Dass Prinz Louis, der jüngste Sohn von Kate Middleton und Prinz William, gerne mal ein wenig aus der Reihe tanzt, und royale Veranstaltungen dazu nutzt, um das ein oder andere Späßchen zu machen, dürfte Fans der Monarchie mittlerweile bekannt sein.

Am Sonntag zeigte der Fünfjährige wieder einmal, was in ihm steckt. Doch was war geschehen? Kate Middleton war am Freitagabend (8. Dezember 2023) Gastgeberin des festlichen Weihnachtskonzertes in Westminster Abbey. Dorthin war die künftige Königin von England natürlich nicht alleine gekommen. Nein, sie hatte all ihre Lieben mitgebracht.

Prinz Louis macht Scherzchen beim Weihnachtskonzert

So waren neben Prinz Louis auch Papa William, sowie die Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Georg zugegen. Bilder zeigen, wie die Royals mitsamt weißer, brennender Kerzen in die Kirche einmarschieren. Doch kaum war das Weihnachtssingen vorüber, schien dem kleinen Louis die Langeweile gepackt zu haben. Ein paar Mal tief Luft geholt, kräftig gepustet und schon war die Kerze von Schwester Charlotte ausgemacht.

Ein Spaß, der die ganze Familie, und wohl auch das ganze Land zum Lachen brachte. Vor allem Kate Middleton musste herzhaft ob des kleinen Streiches ihres Jüngsten grinsen. Sie dürfte es mittlerweile ja auch gewohnt sein, dass der Fünfjährige es mit stocksteifen Traditionen nicht allzu genau nimmt.

Man denke nur an die diesjährige „Trooping the Colour“-Parade, als Louis Pferdekot roch und sich demonstrativ Nase und Mund zuhielt. Oder bei der Krönung, als er seinem Großvater Charles lauthals zujubelte. Aber es ist doch auch ein schönes Zeichen, dass ein Kind – auch wenn es in die royale Familie hineingeboren wurde – einfach noch Kind sein darf. Die Chance, dass Louis jemals König wird, ist eh sehr gering. Der Druck lastet da eher auf Prinz George.