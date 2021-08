Kate Middleton: Bombe geplatzt – DAS sollte eigentlich noch geheim bleiben

Manchmal kommt dann doch alles anders, als man denkt. Monatelang, so hieß es, habe zwischen Kate Middleton und Meghan Markle Funkstille geherrscht. Von Streit war die Rede. Kate Middleton soll Meghan Markle sogar zum Weinen gebracht haben.

Kommt nun die Kehrtwende? So berichtet die „US Weekly“ von einem Projekt, das die Beziehung von Kate Middleton und Meghan Markle in einem ganz anderem Licht darstellen könnte.

Kate Middleton: Plant sie DAS mit Schwägerin Meghan Markle?

Demnach würden Meghan und Kate im Geheimen ein gemeinsames Projekt für den Streamingriesen Netflix planen, wie eine Quelle der „US Weekly“ berichtet habe.

-----------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William gaben sich am 29. April 2011 das Ja-Wort

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

----------------------------------------

Kate Middleton: Plant sie DAS mit Meghan Markle? Foto: IMAGO / Shutterstock

Die Quelle wörtlich: „Meghan und Kate verstehen sich derzeit richtig gut und hatten auch öfter Kontakt. Meghan hat mit ihr über die Zusammenarbeit an einem Projekt für Netflix gesprochen. Es soll ein Dokumentarfilm werden, der Kates Arbeit für Wohltätigkeitsorganisationen hervorhebt.“

Kate Middleton: Die Herzogin soll sich sehr geschmeichelt fühlen

Kate, so die „US Weekly“-Quelle weiter, soll sich von dem Angebot sehr geschmeichelt fühlen. Sie würde Meghans Angebot in Betracht ziehen, heißt es weiter.

Meghan und Prinz Harry sollen mit ihrem Netflix-Deal fast 100 Millionen Dollar verdienen. Ob Kate Middleton nun auch einsteigt, wird die Zeit zeigen.

------------------------------------

-------------------------------------

