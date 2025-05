Kate Middleton und Prinz William: Überraschende Reise! Palast verkündet es selbst

Nach einem schweren Jahr 2024 treten Kate Middleton und Prinz William in diesem Jahr endlich wieder regelmäßig und gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Die Krebs-Erkrankung von Kate hatte dafür gesorgt, dass Thronfolger William viele Termine alleine absolvieren musste – dazu kam auch noch, dass er das ein oder andere Mal für den ebenfalls erkrankten König Charles übernahm.

Doch zumindest Prinzessin Kate hat sich von der tückischen Krankheit erholt, ist wieder voll für ihre Familie aber auch die Royals-Pflichten da. Dazu gehört nun auch eine überraschende Reise nach Schottland, die der königliche Palast jetzt spontan verkündete.

Kate Middleton und Prinz William reisen schon wieder nach Schottland

Erst Ende April verbrachten Kate Middleton und Prinz William ihren 14. Hochzeitstag in Schottland lebten zwei Tage auf der „Isle of Mull“ vor der Westküste des Landes. Dabei hatte das Paar allerdings wenig Zeit für Zweisamkeit, absolvierte stattdessen viele öffentliche Termine.

Ein Termin ist es auch, der die Eltern von George, Charlotte und Louis schon bald erneut nach Schottland zieht. So gab der Buckingham-Palast am Freitag (16. Mai) selbst bekannt, dass die Vorzeige-Royals am Donnerstag (22. Mai) nach Scotstoun in Glasgow reisen werden, um an einer Schiffstaufe teilzunehmen. Genauer geht es um die „HMS Glasgow“, einer hochmodernen U-Boot-Abwehrfregatte. Kate Middleton wurde bereits 2021 zur Taufpatin der „HMS Glasgow“ ernannt, weshalb ihre eine besondere Aufgabe zuteilwerden wird.

Kate Middleton muss Whiskey in die Hand nehmen

So soll die 43-Jährige höchstpersönlich an der Taufe beteiligt werden, indem sie eine Whiskey-Flasche gegen den Rumpf des Schiffes schlägt und sie dadurch kaputt macht. Danach geht es wieder ein bisschen förmlicher zu: Kate Middleton und Prinz William dürfen an Bord des Schiffes gehen. Anschließend trifft das Paar auch Azubis und Absolventen der „BAE Shipbuilding Academy“, die für den Bau der „HMS Glasgow“ verantwortlich war.

Kate Middleton hatte zuletzt 2022 Matrosen der Royal Navy der U-Boot-Fregatte auf Schloss Windsor getroffen.