Royals: Prinz George unter Druck – jetzt schaut ganz England hin

Es dauert nicht mehr lang und Prinz George, der Erstgeborene von Prinz William und Kate Middleton, geht einen großen Schritt in Richtung Erwachsenwerden. Der Royals-Sprössling wird nämlich schon bald die Schule wechseln und nicht mehr mit seinen Geschwistern Charlotte und Louis auf die Preschule Lambrook in Ascot gehen.

Stattdessen stehen die Royals vor der Entscheidung, ob der Elfjährige schulisch in die Fußstapfen von Papa William oder Mama Kate tritt. Auch Royals-Fans können es nicht abwarten.

Royals: Für Prinz George wird es ernst

Wie der britische „Express“ berichtet, ist immer noch nicht klar, welche weiterführende Schule Prinz George im neuen Schuljahr besuchen wird. Die bekannten Optionen haben beide einen Royals-Hintergrund. So könnte George ab September genauso wie Papa Prinz William und Onkel Prinz Harry an das „Eton College“ gehen – oder wie Mama Kate Middleton an das „Marlborough College“.

Das renommierte „Eton College“ ist auf den ersten Blick die bessere Wahl, ist es doch nur zehn Autominuten vom Adelaide Cottage, dem Wohnsitz von George und seiner Familie, entfernt. Während Prinz William dort sowohl schulisch als auch sportlich Erfolge feierte, hat Prinz Harry allerdings keine guten Erinnerungen an die Jungenschule. Laut seinem Enthüllungsbuch „Spare“ habe er sich von dem Druck dort eingeengt und überfordert gefühlt.

Royals: Sonderbehandlung für Prinz George

Am „Marlborough College“, Kate Middletons ehemaliger Schule, könnte es womöglich ein wenig entspannter zugehen. Dort werden Jungen und Mädchen zusammen unterrichtet, sodass auch die anderen Mini-Royals dort vielleicht ihre schulische Zukunft finden könnten.

Neben den ehemaligen Colleges von Prinz William und Kate Middleton scheinen übrigens noch zwei andere Einrichtungen im Rennen zu sein. Die Prinzessin von Wales soll sich nämlich auch „Highgate School“ und die „University College School“ in London angeschaut haben. Es bleibt also spannend – auch deshalb, weil für die Royals besondere Regeln für die Anmeldung gelten. Für herkömmliche Schüler ist die Anmeldefrist zumindest auf dem „Eton College“ beispielweise schon abgelaufen.

Fakt ist: Egal, auf welche Schule Prinz George am Ende geht – wie bei jedem Schritt, den der Royals-Nachwuchs macht, werden auch hier die Augen aller Briten sowie Royals-Fans auf der ganzen Welt auf ihn gerichtet sein.