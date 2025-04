Meghan Markle: Unerwartete Reue – „Es tut mir so leid“

Meghan Markle (43) sorgt mit ihrer Produktreihe ‚As Ever‘ in den USA für einen riesigen Hype! Marmeladen, Kekse, Blüten und der limitierte Honig waren in Rekordzeit ausverkauft. Doch nun muss sich die Herzogin entschuldigen.

Alles begann mit ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“, wo sie den perfekten Hausfrau-Look in Szene setzte. Doch nicht jeder hat Zeit, nach Feierabend Marmelade einzukochen. Da kam „As Ever“ genau richtig. Innerhalb einer Stunde war alles vergriffen. Ein voller Erfolg? Nicht ganz.

Meghan Markle zwischen Honig-Hype und Entschuldigung!

Der Ärger begann mit dem Wildblütenhonig, der für knapp 26 Euro angeboten wurde. Einige Käufer bestellten den Honig mit Wabe, als er längst ausverkauft war. Die Enttäuschung war groß, als sie nur eine Rückerstattung erhielten. Das Unternehmen erklärte: „Die Nachfrage war so hoch, dass unsere Website überlastet war.“ Die Bestellungen gingen schneller ein als das System verarbeiten konnte.

Doch das Team arbeitet daran, den Lagerbestand aufzufüllen. Und es gibt ein Trostpflaster: Kunden dürfen sich einen Artikel ihrer Wahl aussuchen. Herzogin Meghan selbst hat sich entschuldigt. In einer persönlichen E-Mail an eine Kundin, die „PageSix“ vorliegt, schrieb sie: „Liebe Freundin, meine Güte, was war das für eine turbulente Woche! Vielen Dank für deine Unterstützung. Das bedeutet mir wirklich sehr viel.“

Meghan weiter: „Es tut mir so leid, was mit deiner Bestellung passiert ist und dass wir dir aufgrund von Überbuchungen die limitierte Honig-Edition nicht liefern können. Das Team hat in allen Abteilungen sehr hart gearbeitet und war genauso traurig, als wir erfuhren, was passiert ist.“

Sie verspricht, dass die Kunden ihren nächsten limitierten Artikel als Geschenk erhalten. Meghan gibt auch einen kleinen Vorgeschmack: „Es gibt bald noch mehr Gutes.“