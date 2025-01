Kate Middleton und Prinz William: Es ist nicht mehr zu übersehen

Darauf hatten im vergangenen Jahr viele Fans gewartet: Kate Middletons Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey, wo die Prinzessin von Wales zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William und den drei gemeinsamen Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) die Weihnachtszeit feierte.

Was vor allem auffiel, waren die Outfits der Royals-Familie, die allesamt aufeinander abgestimmt waren. Und auch beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham waren die Vier auf die gleiche Weise eingekleidet.

Jetzt verrät eine Expertin, was genau es damit auf sich hat, dass Kate Middleton und ihre Familie ähnliche Outfits tragen.

Kate Middleton und Prinz William: Es ist nicht zu übersehen

Es ist nicht nur auffällig, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales bei öffentlichen Auftritten tadellos gekleidet erscheinen, auch ihre drei Kinder werden auf genau die gleiche Weise eingekleidet.

In Sandringham zeigte sich die Prinzessin von Wales, die am 9. Januar ihren 43. Geburtstag feierte, in einem jägergrünen Alexander-McQueen-Mantel. Sie komplettierte den Look mit einem Schal mit Schottenmuster. Der Tartan-Schal passte zu den Krawatten ihrer Jungs George und Louis – und darüber hinaus zu Charlottes Mantel.

Die Royals an Weihnachten 2024: Prinz William, Prinz Louis, Prinz George, Kate Middleton und Prinzessin Charlotte. Foto: IMAGO/Spotlight Royal

In der Westminster Abbey stimmte sich die Familie in dezenten Rottönen ab. Warum das Ganze?

Kate Middleton und Prinz William: Darum tragen sie ähnliche Outfits

Modeexpertin Amber Graafland hat nun gegenüber „Fabulous“ unter Berufung des britischen „Express“ enthüllt, dass es einen logischen Grund für die aufeinander abgestimmte Outfitwahl gibt – und zwar einen, bei dem es um „mehr als nur gutes Aussehen“ geht.

„Wenn Kate, Prinz William und ihre Kinder aufeinander abgestimmte Outfits tragen, geht es um mehr als nur darum, gut auszusehen. Indem sie sich gegenseitig ergänzen und an einem Farbthema festhalten, zeigen sie eine einheitliche Front.“

Und weiter ergänzt die Expertin: „Es ist eine Art, mit der Prinz William und Prinz Kate zeigen, dass sie im Einklang sind, wenn sie gemeinsam an offiziellen Terminen teilnehmen, und sie wenden sie auch bei ihren Kindern an.“

Prinz William mit seinen Kindern und seiner Frau Kate Middleton Foto: IMAGO/Avalon.red

Die Waliser seien ihrer Meinung nach geschickt darin, ihre Kleidung zur Übermittlung verschlüsselter Botschaften zu nutzen und wüssten, „dass sie durch die Präsentation eines raffinierten und harmonischen Bildes eine eng verbundene Familie mit starker Bindung vermitteln.“

Kate Middleton: Deutliches Zeichen nach Krebs-Erkrankung

Es ist also nicht mehr zu übersehen, dass Kate Middleton nach dem Kampf gegen ihren Krebs im vergangenen Jahr der Öffentlichkeit noch mehr zeigen möchte, wie sehr sie mit ihrer Familie verbunden ist. Die stand immerhin stets hinter der Prinzessin in ihrer wohl schwersten Zeit ihres Lebens.

Mittlerweile kann Kate Middleton wieder aufatmen. Erst kürzlich hat sie der Welt mitgeteilt, vollständig vom Krebs geheilt zu sein.