Kate Middleton: Nach schwerer Zeit – DARAUF haben viele Fans gewartet

2024 war ein schwieriges Jahr für die Royals, die ihre ganze Kraft forderten. Das englische Königshaus wurde von gleich zwei heftigen Schicksalsschlägen in kurzer Zeit getroffen. Sowohl König Charles III. als auch Prinzessin Kate Middleton erhielten die Diagnose Krebs.

Beide mussten sich einer Chemotherapie unterziehen und zogen sich zeitweise aus der Öffentlichkeit zurück. Ihren Geburtstag am 9. Januar 2024 verbrachte Kate Middleton deshalb größtenteils damit, sich zu erholen und auszuruhen. Ein Jahr später kann Kate an ihrem 43. Geburtstag wieder optimistischer in die Zukunft blicken.

Kate Middleton wieder mehr in der Öffentlichkeit?

Viel Last und Verantwortung ruhte 2024 auf den Schultern von Prinz William. Der 42-Jährige kümmerte sich fürsorglich um die Ehefrau sowie die drei Kinder George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Zeitgleich durfte er die royalen Pflichten nicht vernachlässigen, die aufgrund des zeitweisen Ausfalls von König Charles III. sogar noch mehr wurden.

++ Prinz Harry und Meghan Markle in Sorge: Feuer bedroht ihr Haus – müssen sie jetzt fliehen? ++

Kate begleitete ihn nur noch selten zu öffentlichen Veranstaltungen, doch das könnte sich nun bald ändern. „Das letzte Jahr war außergewöhnlich und William trat in die Rolle eines globalen Staatsmannes, aber in Zukunft denke ich, dass Catherine mehr an seiner Seite sein wird“, erklärte der Kate-Biograf Robert Jobson gegenüber „Hello!“ zuversichtlich.

Besuch von Donald Trump erwartet

Zuletzt zeigte sich die Prinzessin von Wales beim jährlichen Weihnachtssingen in der Öffentlichkeit. In Zukunft wird sie abwägen müssen zwischen ihren Pflichten als Mutter und denen als zukünftige Königin. Und die nächste royale Aufgabe könnte schon bald bevorstehen.

Noch mehr royale News:

Am 20. Januar 2025 wird Donald Trump offiziell sein Amt als erneuter US-Präsident bekleiden. Es wird nicht lange dauern, dann wird es zu Besuchen und Gesprächen mit verschiedenen Regierungsoberhäuptern in anderen Ländern kommen – auch in Großbritannien. „William und Catherine werden eine Schlüsselrolle spielen, genauso wie der König es das letzte Mal tat, als die verstorbene Königin noch lebte. Das ist alles Teil davon, dass William zu einer globalen Figur wird“, betonte Robson.