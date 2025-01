Prinz Harry und Meghan Markle in Sorge: Feuer bedroht ihr Haus – müssen sie jetzt fliehen?

Während die Temperaturen in Deutschland um den Gefrierpunkt liegen und es vielerorts schneit, wüten an der kalifornischen Pazifikküste mehrere Brände. Ein starker Wind lässt das Feuer immer wieder aufflammen, sodass die Feuerwehr Schwierigkeiten hat, die Flammen unter Kontrolle zu kriegen.

Besonders schlimm betroffen ist der Großraum von Los Angeles. Das Flammeninferno forderte laut den Behörden bis zum Donnerstagmorgen (9. Januar) bereits fünf Todesopfer. Tausende Menschen fliehen aus ihren Häusern, darunter auch zahlreiche Promis. Auch das Anwesen von Prinz Harry und Meghan Markle könnte in Gefahr sein.

Prinz Harry und Meghan Markle: Feuer nähert sich

Am Mittwochabend (8. Januar) erreichten die Flammen bereits die berühmte Hügelkette Hollywood Hills, Teile des Stadtviertels müssen evakuiert werden. US-Präsident Joe Biden cancelte aufgrund der Notlage auf den letzten Metern seiner Amtszeit seine für Freitag geplante Reise nach Italien. Der 82-Jährige sagte den Katastrophenfall aus.

Auch Prinz Harry und Meghan Markle könnten vom Feuer eingeholt werden. Ein Sprecher von Southern California Edison bestätigte, dass das Anwesen des royalen Paares in einer „Hochrisikozone“ liegt. 2020 sind die beiden in die USA ausgewandert und leben inzwischen in einem 18.000 Quadratmeter großen Anwesen für rund 14 Millionen Dollar in Montecito (Kalifornien).

Noch blieb die Luxus-Gegend verschont, doch die Behörden beobachten die Lage genau. Sollten sich die Waldbrände weiter ausbreiten, dann könnte auch Prinz Harry zusammen mit Ehefrau Meghan Markle und den zwei Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet die Evakuierung drohen. Von dem Paar kam via Social Media bisher keine Reaktion, auch auf Anfragen habe der Sprecher laut „pagesix.com“ bisher nicht geantwortet.