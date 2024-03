Kate Middleton: Vorbereitungen auf Comeback? Experten geben eindeutige Prognose

Alle Royals Fans dürften sich zur aktuellen Stunde nur eine Frage stellen: Wann kommt Kate Middleton endlich wieder? Nach ihrer Bauch-OP und dem dazugehörigen Krankenhausaufenthalt herrscht absolute Funkstille bei der Ehefrau von Thronfolger Prinz William.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es vor ein paar Tagen, als das erste Bild nach der OP aufgetaucht ist (hier mehr dazu). Doch wann tritt sie offiziell wieder an die Öffentlichkeit? Royals-Experten haben eine deutliche Meinung zu dem anstehenden Comeback der Prinzessin.

Kate Middleton erholt sich immer noch von OP

Laut des britischen Palastes soll Kate Middleton erst wieder nah Ostern an öffentlichen Terminen teilnehmen. Bis dahin soll sie sich von dem Eingriff erholen und wieder auf die Beine kommen. Doch die Fans werden von Tag zu Tag unruhiger was das Comeback der Prinzessin angeht.

+++ Verschwörungstheorien um Kates Genesung: Jetzt äußert sich Williams Pressesprecher +++

Schließlich gab der Buckingham Palace bislang keinen Termin raus, an dem Kate Middleton zu ihren öffentlichen Aufgaben zurückkehren wird. Neulich munkelte man darüber, dass die 42-Jährige womöglich an den Proben von „Trooping the Colour“, der alljährlichen Militärparade, teilnehmen soll. Eine offizielle Zu- oder Absage liegt allerdings bislang nicht vor. Doch Experten sind sich sicher – hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Kate Middelton: Expertin trifft klare Aussage

Adelsexpertin Ingrid Seward gilt als absolute Insiderin in der Welt der Royals. Gegenüber der britischen „The Sun“ trifft sie folgende Aussage: „Kate tut offensichtlich hinter den Kulissen ihr Bestes, um fit und gesund zu werden, damit sie für die Publicity bereit ist, die ihre Rückkehr zu öffentlichen Auftritten begleiten wird.“

Dabei soll sie laut Angaben der Expertin vor allem von ihrem Privatsekretär Tom White unterstützt werden. Bleibt abzuwarten, wann Kate Middleton der Welt ihr Gesicht wieder zeigen wird.