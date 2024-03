Verschwörungstheorien um Kates Genesung: Jetzt äußert sich Williams Pressesprecher

Im Januar dieses Jahres wurde bekannt, dass Kate aufgrund eines operativen Eingriffs für längere Zeit bei öffentlichen Terminen des Königshauses ausfallen würde. Seitdem ranken sich wilde Verschwörungstheorien um ihren Genesungsprozess.

Jetzt mischt sich Prinz Williams Pressesprecher ein und spricht Klartext!

Kuriose Verschwörungstheorien im Umlauf

Seitdem Kate das Königshaus aufgrund ihres Genesungsprozesses nicht mehr öffentlich vertreten kann, sind über die 42-Jährige kuriose Verschwörungstheorien im Umlauf. So spekulierten Fans des britischen Königshauses auf Social Media über ihre Teilnahme an Reality-TV-Shows wie „Big Brother“ oder Schönheitsoperationen wie etwa einem Brazillian Butt Lift, welche sich die Ehegattin Prinz Williams unterzogen haben soll.

Den wahren Grund gab der Kensington Palast jedoch bereits im Januar in einem offiziellen Statement bekannt: Denn Kate musste eine Bauch-OP durchführen lassen, von der sie sich gerade Zuhause im engen Familienkreis erholt. Genauere Details bezüglich des Eingriffs ließen die Royals jedoch nicht durchblicken.

Pressesprecher über William: „Zu beschäftigt, um sich Lärm anzuhören“

Nach den ganzen kuriosen Mutmaßungen meldet sich nun Prinz Williams Pressesprecher gegenüber dem britischen „People“ Magazin zu Wort: „Prinz William ist zu beschäftigt, um sich den Lärm anzuhören“. Weiter teilte er mit, dass Kates Ehegatte vermutlich gar nichts von den ganzen Verschwörungstheorien mitbekommen würde. Denn „sein Schwerpunkt läge auf der Arbeit und nicht auf Social Media.“

Vor allem William war jedoch die eigentliche Glut, die die Gerüchteküche zu einem Feuer entfachte. Denn nach seiner Absage an der Gedenkfeier zu Ehren seines verstorbenen Patenonkels, König Konstantin von Griechenland, brodelte es bei besorgten Fans des Königshauses. Auch, weil er die Feier aufgrund von „persönlichen Gründen“ absagte. Der Palast dementierte daraufhin schnell die Sorge um Kate und erklärte, dass ihr Gesundheitszustand weiterhin „gut sei“ und die 42-Jährige „Fortschritte“ machen würde.

Während die Spekulationen dennoch nicht ganz erloschen sind, wurde Kate zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesehen, seit sie sich Anfang des Jahres von ihren königlichen Pflichten zurückzog. Die Prinzessin von Wales wurde am 4. März in der Nähe von Schloss Windsor auf dem Beifahrersitz eines Autos gesehen, das von ihrer Mutter gefahren wurde.

Offiziell tritt sie aber erst wieder nach Ostern bei öffentlichen Terminen an. Und darauf wartet bereits die ganze Welt gespannt.