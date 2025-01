Kate Middleton geht wichtigen Schritt – das erste Mal seit der Krebsdiagnose

Die Krebsdiagnose von Kate Middleton hat die ganze Welt in Schockstarre versetzt. Monatelang sorgten sich die Fans um die Ehefrau von Prinz William und hofften auf ihre Genesung. Monate später war es dann endlich so weit: Die dreifache Mutter verkündete, dass sie in Remission sei und wieder ihren royalen Pflichten nachgehen könne.

Seither sieht man Kate Middleton immer wieder bei öffentlichen Auftritten. Mal ist sie an der Seite ihres Gatten, mal ist sie allein. Nun macht sie einen wichtigen Schritt und verkündet großartige Neuigkeiten. Sie kehrt das erste Mal nach ihrer Krebsdiagnose zurück nach Wales!

Kate Middleton macht es offiziell

Auf X (ehemals Twitter) lässt die Prinzessin die Bombe platzen. Wie es scheint, wird sie Schirmherrin eines Kinderhospizes in Wales. Somit kehrt sie zum ersten Mal seit ihrer Diagnose zurück in ihr Nachbarland. Ein wahrlich emotionaler Moment, wie aus dem Statement deutlich hervorgeht.

„Ein stolzer Moment, Schirmherrin von Tŷ Hafan zu werden. Es wurde 1999 als erstes Kinderhospiz in Wales eröffnet und bietet weiterhin spezialisierte Betreuung für Kinder mit lebensverkürzenden Krankheiten und bietet ihnen und ihren Familien lebenslang, am Lebensende und darüber hinaus wichtige Unterstützung“, heißt es in dem Post.

Kate Middleton: Fans sind begeistert

Die Kommentare unter dem Beitrag überschlagen sich innerhalb weniger Momente. Viele Nutzer freuen sich ersichtlich über Kates Entscheidung Schirmherrin in dem Kinderhospiz zu werden. „Diese Orte leisten erstaunliche Arbeit. Ich bin sicher, dass dieser königliche Besuch der Prinzessin von Wales dem Personal und den Patienten einen wohlverdienten Auftrieb gibt“, schreibt eine Nutzerin beispielsweise.

Ein anderer schreibt: „Möge Gott Ihnen die Kraft geben, eine solche Schirmherrschaft zu übernehmen, Eure Königliche Hoheit. Nichts für schwache Nerven. Und mögen die Kinder Ihnen Schätze der Vorsehung schenken.“