Kate Middleton: Baby-Alarm! Rührendes Video aufgetaucht – Fans kennen kein Halten mehr

Bei diesem Video müssen die Fans von Kate Middleton gleich zweimal hinsehen. Handelt es sich hier wirklich um eine aktuelle Aufnahme?

Vier Jahre nach der Geburt von Prinz Louis zeigt sich Kate Middleton plötzlich wieder öffentlich mit einem Baby im Arm. Die Fans geraten bei diesem niedlichen Anblick ganz aus dem Häuschen.

Kate Middleton hält Baby im Arm – Fans flippen aus: „So süß“

Ist die Prinzessin von Wales etwa wieder heimlich Mutter geworden? Aus dem Nichts taucht im Netz plötzlich ein Video von der 40-Jährigen auf, das sie mit einem Baby im Arm zeigt. Ein Anblick, auf den die Royals-Fans lange gewartet haben.

Immerhin heißt es schon seit Monaten, dass sich Kate weitere Kinder wünscht, doch Prinz William scheint mit der Familienplanung abgeschlossen zu haben. Bei einem Besuch in Kopenhagen im Februar hat die Dreifach-Mama sogar zugegeben: „William macht sich immer Sorgen, wenn ich Kinder, die unter einem Jahr alt sind, treffe. Wenn ich nach Hause komme, sage ich ihm: ‚Lass uns noch eins machen!'“

Kate Middleton zeigt sich plötzlich mit einem Baby im Arm. Foto: IMAGO / PA Images

Bei dem Clip, der gerade auf Instagram, Facebook und Co. kursiert, handelt es sich jedoch nicht um ihr eigenes Baby, sondern die einen Tag alte Bianca. Das Video ist auf der Entbindungsstation des Royal Surrey County Hospitals entstanden, wo Kate Middleton den frischgebackenen Müttern einen Besuch abgestattet hat.

Die Fans sind hin und weg, als sie die Prinzessin mit dem Säugling sehen. „Sie ist so süß“, kommentiert eine Frau. Eine andere fügt hinzu: „Sie erinnert mich so sehr an Diana. Eine freundliche, schöne, elegante Dame.“ Ein weiterer Fan merkt an, dass sich die kleine Bianca noch riesig über diese Begegnung freuen werde, „wenn Prinzessin Catherine Königin wird“.

Kate Middleton gibt zu: „Ich denke immer, dass Louis ein Baby ist“

Während sie gerade den kleinen Giles, einen der anderen Säuglinge auf der Station, im Arm hält, werden emotionale Erinnerungen in der Prinzessin wach. „Ich denke immer, dass Louis ein Baby ist, aber er ist jetzt ein großer Junge. Es kommt mir vor wie gestern“, so Kate laut Angaben des „Hello“-Magazins.

Doch Kate ist nicht nur zum Baby-Schmusen ins Krankenhaus gekommen, sondern hat auch ein offenes Ohr für die jungen Mütter, die ihr von ihren „ereignisreichen“ Geburten berichten.

„Egal, wie sehr einem alle sagen, was man zu erwarten hat, es ist ein Schock für das System, nicht wahr? Man hat eine Vorstellung davon, was passieren wird, aber jede einzelne Geburt ist anders“, soll Kate, die bereits drei Kinder zur Welt gebracht hat, ihnen geantwortet haben.

