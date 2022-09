Kate Middleton macht Aussage – der Palast muss sofort eingreifen

Normalerweise ist Kate Middleton als die Vorzeige-Schwiegertochter bekannt. An die königlichen Traditionen und Bräuche hat sich die bürgerliche Britin perfekt angepasst. Von Skandalen und Aufregern hält sich die Ehefrau von Prinz William stets fern.

Doch bei einem Besuch in Wales ist Kate Middleton nun ein fataler Fehler unterlaufen, für den sich der Kensington Palast anschließend sogar rechtfertigen muss.

Ganz schön mutig: Kate Middleton nimmt kein Blatt vor den Mund

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. haben einige Mitglieder der Königsfamilie neue Titel bekommen – darunter auch Thronfolger William und seine Frau Kate. Die beiden sind nun Prinz und Prinzessin von Wales. Es handelt sich dabei um Titel mit großer Verantwortung, wie die ehemalige Herzogin von Cambridge nun zu spüren bekommen hat.

Am Dienstag (27. September) sind William und Kate zum ersten Mal seit der Bekanntmachung ihrer neuen Position in Wales zu Besuch gewesen. In der St. Thomas Church in Swansea haben sich die Zwei mit zahlreichen Freiwilligen und Gemeindemitgliedern ausgetauscht.

Kate Middleton hat gegen das royale Protokoll verstoßen. Foto: IMAGO / i Images

Da die Kirche in den vergangenen zwei Jahren zu einem Gemeindezentrum für Obdachlose geworden ist, haben sich Kate und William vor allem über gesellschaftliche Missstände unterhalten. Dabei ist die Prinzessin auch auf die steigenden Kosten in vielerlei Bereichen zu sprechen gekommen.

Kate Middleton äußert sich zu steigenden Kosten – Palast reagiert mit kryptischer Meldung

„Angesichts der Lebenshaltungskostenkrise gibt es viele verzweifelte Menschen da draußen“, soll Kate Middleton laut Angaben der „Daily Mail“ bei dem Treffen gesagt haben. Eine Aussage, die so sicherlich jeder von uns erst einmal unterschreiben würde. Die 40-Jährige habe dabei betont, dass die Lebensmittelbank für viele Menschen eine „Rettungsleine“ sei, insbesondere nach der Pandemie und in Anbetracht der steigenden Lebenshaltungskosten.

Gemeinsam mit Prinz William hat Kate Middleton die Menschen in Wales besucht. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Ben Birchall

Doch mit dieser öffentlichen Aussage hat Kate Middleton gegen das königliche Protokoll verstoßen. Dieses besagt nämlich, dass sich die Royals nicht politisch positionieren dürfen. Doch mit ihrem Statement zur aktuellen Lage ist Kate offenbar einen Schritt zu weit gegangen.

Der Palast hat sich jedenfalls dazu gezwungen gesehen, den Vorfall zu kommentieren. Gegenüber der „Daily Mail“ heißt es von einem Pressesprecher des Kensington Palastes hierzu: „Angesichts der Vielzahl von Besuchen und Gesprächen, die dabei stattfinden, können wir bestimmte Kommentare, über die berichtet wird, nicht überprüfen.“

Man versucht also lieber, es so hinzustellen, als wäre nicht ganz sicher, ob Kate Middleton diese Aussage wirklich getätigt hat.