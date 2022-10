Meghan Markle: Seitenhieb gegen Royal Family? Diese Aussage klingt eindeutig

Es war ein Schock für die Royal Family, als sich der Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. plötzlich verschlechterte und die Monarchin im Alter von 96 Jahren verstarb. In ihrer Trauer vereint, näherten sich auch Prinz Harry und Meghan Markle mit Prinz William und dessen Frau Kate Middleton (Princess of Wales) wieder an.

Die vier zeigten sich in gewohnter „Fab Four“-Manier und präsentierten sich dem britischen Volk vereint wie schon lange nicht mehr. Nach der Beerdigung reisten Meghan Markle und Prinz Harry dann aber umgehend zurück in die USA. Mittlerweile ist bei den Auswanderern wieder Alltag eingekehrt und der sorgt direkt für neuen Gesprächsstoff.

Meghan Markle nimmt Podcast wieder auf und wird direkt deutlich

Aus Respekt für Queen Elizabeth II. legte Meghan Markle eins ihrer großen Projekte kurzfristig auf Eis. Vier Wochen nachdem sie sich dazu entschlossen hatte, ihren Podcast „Archetypes“ zu pausieren, ist sie jetzt wieder zurück.

Als es darum geht, sich selbst zu definieren, wird Meghan Markle n ihrer neuen Folge deutlich und sagt: „An manchen Tagen willst du seltsam sein, albern oder wild oder neugierig, oder sogar selbstzweifelnd oder unsicher, dann wieder stark und mutig an anderen. Was auch immer es ist, es ist deine Sache.“

Meghan Markle ha ihren Podcast wieder aufgenommen und wird gleich mal deutlich. Foto: IMAGO / i Images

Meghan Markle: Diese Aussage klingt wie ein klarer Seitenhieb

Sich selbst treu bleiben, das war es auch, was sich Prinz Harry und Meghan Markle mit ihrem Ausstieg aus der Royal Family ermöglichen wollten. Es klingt nach einem klaren Seitenhieb gegen Prinz William, König Charles und Co. als Meghan jetzt sagt: „Sei einfach du selbst, egal, was irgendein gesellschaftlicher Rahmen oder Archetyp oder eine laute Stimme aus einem kleinen Ort dir sagt, sei du selbst.“

Bleibt abzuwarten, was Meghan Markle in den kommenden Podcast-Folgen erzählt. Dass die Zweifach-Mutter und ihr Mann Prinz Harry allerdings gerne mal öffentliche Gespräche als Sprachrohr nutzen, zeigten sie bereits im März 2021, als sie sich mit Oprah Winfrey zum Interview trafen und über ihr Leben in England auspackten.

