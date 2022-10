König Charles III.: Nach peinlichem Arroganz-Anfall – jetzt bricht er sein Schweigen

In jüngster Vergangenheit sorgte König Charles III. für reichlich Gesprächsstoff beim Thema Kugelschreiber. Bei seiner Proklamation zum König in London schimpfte er einen Diener aus, weil zu viele Stifte auf seinem Schreibtisch lagen. Wenige Tage später gab es in Nordirland erneut einen Stift-Vorfall, bei dem König Charles III. die Fassung verlor, weil der Kugelschreiber auslief. Dort meckerte er über das Schreibutensil: „Oh Gott, ich hasse ihn!“

Jetzt reagiert der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. erstmals öffentlich auf diese Fehltritte.

König Charles III.: Nach Stift-Eklat – er bricht sein Schweigen

Doch nicht etwa mit Reue – nein, die Kugelschreiber-Vorfälle findet der König offenbar selbst enorm witzig. Während eines Besuchs am Wochenende in der schottischen Stadt Dunfermline mit Queen Consort Camilla passierte es.

Das ist König Charles III.

Er wird am 14. November 1948 als Thronfolger und erster von insgesamt vier Kindern von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip geboren

Nach dem Tod seiner Mutter wird er am 8. September 2022 im Alter von 73 Jahren zum König von England proklamiert

Seine Kinder sind Prinz William und Prinz Harry

Die royalen Gäste sollten in einem Gästebuch der Stadt ihre Unterschrift geben, dabei benutzte König Charles III. offenbar seinen eigenen Stift. Wie der britische „Mirror“ berichtet, machte er plötzlich eine Andeutung zu den beiden besagten Skandal-Vorfällen, als er den Stift an Camilla überreichte.

König Charles III. scherzt über Stift-Fehltritte

Charles lächelte und sagte laut zu seiner Frau: „Diese Dinger sind so temperamentvoll.“ Eben genauso temperamentvoll wie er selbst in den vergangenen Wochen.

König Charles III. scherzt mit Camilla über den Stift. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Der Besuch in Dunfermline in Schottland war der erste für Charles und Camilla seit der offiziellen königlichen Trauerphase von Queen Elizabeth II. Die beiden schüttelten eifrig Hände, winkten der Menge zu und zeigten sich als neues Königs-Paar.

