Kate Middleton: Prinz William teilt ehrliche Worte zu ihrem Gesundheitszustand

Für Kate Middleton und ihre Familie war es kein einfaches Jahr. Ihre Krebsdiagnose zwang sie dazu, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Ihr Gesundheitszustand versetzte dabei Millionen Royals-Fans monatelang in Angst und Bange.

Vor Kurzem kam allerdings die erlösende Nachricht: Kate Middleton hat ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen. Doch wie geht es ihr aktuell? Prinz William veröffentlicht nun ein vielsagendes Statement, was einem unter die Haut geht.

Kate Middleton: Ehemann bei öffentlichem Auftritt

Am 6. November 2024 vergibt Prinz William den „Earthshot Prize“ in Südafrika, um Menschen zu ehren, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Seine Ehefrau Kate Middleton ist an diesem Abend nicht mit von der Partie. Trotzdem ist sie ein großes Thema für den britischen Thronfolger.

Hinter ihm und seiner Liebsten liegen nämlich schwierige Wochen und Monate. Die Krebserkrankung hat nicht nur der Prinzessin einiges abverlangt, sondern auch Prinz William selbst. Er kümmerte sich in der Zeit hingebungsvoll um die drei Kinder und versuchte alle offiziellen Termine so gut es geht wahrzunehmen. Doch wie sieht es nach der Genesung von Kate aus?

Prinz William lässt tief blicken

Im Gespräch mit „BBC“ verrät William am Tag der Verleihung in Südafrika, wie sich seine Ehefrau nach den Krebsbehandlungen fühlt. „Es geht ihr wirklich gut, danke. (…) Sie war das ganze Jahr über unglaublich“, erzählt der Sohn des britischen Regenten König Charles III.

Weiter heißt es von Prinz William noch: „Hoffentlich sieht sie heute Abend zu. Also feuert sie mich an. Ich weiß, dass sie sehr daran interessiert sein wird, dass der heutige Abend ein Erfolg wird.“