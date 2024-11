Kate Middleton: Nach Partynacht – es begleitet sie bis heute

Kate Middleton, heute die zukünftige Queen und Vorzeigeroyal, war nicht immer die zurückhaltende Erscheinung, die wir kennen. Bevor sie den Weg zur königlichen Traumhochzeit und Familienidylle fand, genoss sie ihr Leben als junge Erwachsene mit allem, was dazugehört: Glamouröse Partys, Tanzen bis in die frühen Morgenstunden und wilde Nächte mit Schwester Pippa an ihrer Seite.

Das brachte den Middleton-Schwestern sogar einen legendären Spitznamen ein, der bis heute im Gedächtnis bleibt!

Kate Middleton: Beziehungschaos mit William

Wie reagiert man, wenn der zukünftige König der Beziehung plötzlich einen Schlussstrich setzt? Richtig: Man stürzt sich ins Nachtleben! Genau das tat Kate Middleton. Denn im April 2007, in einem nüchternen 30-minütigen Telefonat, trennte sich Prinz William prompt von seiner heutigen Ehefrau. Das royale Traumpaar war noch nicht bereit, den Schritt in eine ernste Beziehung zu wagen.

Doch statt Trübsal zu blasen, schnappte sich Kate ihre Girls und stieg als stylische Rebellin in die Feierszene ein – und sorgte so in ganz London für Aufsehen.

Kate Middleton: William konnte nicht widerstehen

„Weg mit den altmodischen Tweedkleidern, her mit sexy Oberteilen und schulterfreien Looks“, beschreibt Biograf Robert Jobson gegenüber der „Daily Mail“ Kates Transformation. Mit neuem Selbstbewusstsein eroberte die Prinzessin von Wales die angesagtesten Clubs Londons, stets begleitet von Pippa. Die Zeitschrift „Tatler“ gab ihnen daraufhin den Spitznamen, der noch bis heute große Wellen schlägt: Die „Sizzler Sisters.“

Paparazzi warteten nur darauf, die Schwestern beim Verlassen eines weiteren Clubs zu erwischen. Die Fotos von ihnen füllten die Zeitungen, sodass es William schwer fiel, Kate zu ignorieren.

Mit ihrer Rückkehr in die Londoner Society setzte Kate ein Statement: Frei und voller Lebenslust! Als sie bei der Buchpremiere des skandalösen Films „Rabbit Fever“ in Hasenohren und mit einem verführerischen Lächeln auftrat, wusste ganz Großbritannien: Diese Frau hat Biss. William also schloss seine „Single-Phase“ rasch wieder ab und sah ein, was er an Kate hatte.