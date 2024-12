Kate Middleton: Royals-Fan gibt 10.000 Euro aus, um auszusehen wie sie

Alles begann mit der Verlobung von Prinz William und Kate Middleton im Herbst 2010. Als sich das Paar im Buckingham Palace den Fragen der Presse stellte, war es um Saskia Frühmark aus Bochum (NRW) geschehen.

Die heute 30-Jährige „verliebte“ sich in die Frau des Thronfolgers, was auch an deren Outfit lag. Das blaue Issa-Kleid, das Kate trug, tat es ihr an. Sie kaufte es nach. Es war der Anfang eines königlichen Hobbys, dem sie bis heute nachkommt und das sie sich einiges kosten lässt.

Kate Middleton: Royals-Fan kleidet sich wie sie

Wie zahlreiche andere Frauen auf der ganzen Welt lässt sich auch Saskia Frühmark vom Style von Kate Middleton inspirieren. Die oft zeitlosen und traditionellen Looks der Prinzessin von Wales gefallen der Bochumerin und so startete sich vor über 14 Jahren damit, Teile nachzukaufen, die die Frau von Prinz William getragen hat.

Pullis, Stiefel, Ohrringe oder Taschen – in ihrem Kleiderschrank findet man rund 60 Stücke, die auch Kate Middleton besitzt. „Schätzungsweise 8.000 bis 10.000 Euro“ ließ Saskia sich den royalen Look bisher kosten. Jeden Tag trägt sie eines der Stücke und fühlt sich dann selbst wie eine Prinzessin.

Ihr Hochzeitskleid erinnert an das von Kate Middleton

Im Gespräch mit dieser Redaktion schwärmt sie: „Ich muss einfach sagen, sie zieht sich sehr stilvoll an, es ist aber trotzdem, sage ich mal, für einen Bürojob, den ich ausübe, alltagstauglich.“ Doch nicht nur beim Einkauf, auf der Arbeit oder beim Treffen mit Freunden enthalten ihre Looks royale Komponenten, sondern auch bei Feierlichkeiten, wie Weihnachten oder sogar bei ihrer eigenen Hochzeit.

Das Hochzeitskleid von Saskia Frühmark ähnelt dem von Kate Middleton sehr. Foto: privat

Für ihre Trauung ließ sich Saskia eigens ihre Traumrobe anfertigen, die an das Kleid von Kate Middleton erinnert. „Klar sind da auch persönliche Aspekte von mir mit eingeflossen, aber es ist schon sehr stark an das Hochzeitskleid angelehnt“, verrät sie.

Genau wie bei ihrem Hochzeits-Outfit legt die 30-Jährige auch im Alltag Wert darauf, dass sie den Style der Prinzessin von Wales nicht 1:1 kopiert. „Ich lasse den Kate-Style mit meinem eigenen zusammenfließen“, erklärt Saskia. Sie kaufe die Sachen super gerne nach, kombiniere die Stücke dann aber auch mit Teilen aus ihrem eigenen Kleiderschrank.