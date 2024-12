Kate Middleton: Szene bei Staatsbesuch blieb fast unbemerkt – „Macht und Stärke“

Es war einer der wenigen Termine, die Kate Middleton seit dem Ende ihrer Chemotherapie absolviert hat. Beim Staatsbesuch für den Emir von Katar begleitete sie am Dienstag (3. Dezember) Ehemann Prinz William zum Empfang am Paradeplatz Horse Guards in London.

In ihrem burgunderroten Outfit zog sie dabei alle Blicke auf sich und natürlich waren auch alle Kameras auf sie gerichtet. Eine Szene blieb trotzdem beinahe unbemerkt.

Kate Middleton: Langsam kehrt sie zurück ins Rampenlicht

Strahlend wie immer zeigte sich Kate Middleton am Dienstag in London. In ihrem schicken Mantel war sie mal wieder der absolute Fotografen-Liebling. Alle hatten nur Augen für die Prinzessin von Wales, die nach vielen Monaten des Kampfes gegen den Krebs seit September wieder aufatmen und langsam zu den royalen Pflichten zurückkehren kann.

Nach und nach nimmt sie wieder Termine wahr und kann sich bei ihrem behutsamen Weg zurück voll auf die Unterstützung ihrer Familie verlassen. Eine Unterstützung, die auch in vermeintlich kleinen Gesten deutlich wird, so auch bei ihrem Auftritt beim Staatsbesuch.

Kameras hielten Szene fest

Da legte Prinz William nämlich liebevoll seine Hand auf den Rücken seiner Liebsten, wie Bilder zeigen. Zum Glück waren die Kameras mal wieder im richtigen Moment auf sie gerichtet, sonst wäre diese Szene unbemerkt geblieben. Und das wäre schade, denn normalerweise hält sich das royale Paar mit Körperkontakt und Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit zurück.

+++ Kate Middleton: Insider plaudert aus – ihr ist ein Stein vom Herzen gefallen +++

Es ist also durchaus besonders, wenn sie eine Ausnahme machen. Zu viel sollte man in diese Geste allerdings auch nicht reininterpretieren, wie die Körperspracheexpertin Judi James gegenüber dem „Mirror“ erklärt: „Seine Hand auf Kates Rücken kann als unterstützend angesehen werden, aber in Wirklichkeit sieht sie eher wie ein Symptom der zärtlichen und leicht flirtenden Umarmungen aus (…).“

Die Expertin ist sich sicher: „Seine Berührung an Kates Schulter zeigt eher, dass er ihr höflich den Vortritt lässt, was wiederum ihre Macht und Stärke signalisieren könnte. Es signalisiert volle Aufmerksamkeit, wenn sie spricht, was sowohl Liebe als auch Respekt bedeutet“, so James.