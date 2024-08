Kate Middleton trifft wichtige Entscheidung – jetzt kann es jeder sehen

Als Frau von Thronfolger Prinz William steht Kate Middleton stets im Fokus der Öffentlichkeit – auch, wenn sie sich zuletzt wegen ihrer Krebs-Diagnose für einige Monate zurückzog. Doch die Prinzessin von Wales ist nicht nur ein Royal, sondern auch Dreifach-Mutter.

Und als Mama ist Kate Middleton besonderes daran interessiert, dass es ihren Kindern gut geht. Deswegen traf die 42-Jährige jetzt eine wichtige Entscheidung – und jeder konnte es sehen.

+++Royals: Nach Krankenhaus-Drama – William und Kate richten deutliche Worte an Prinzessin Anne+++

Kate Middleton lässt ihren Jüngsten zu Hause

Denn sowohl Prinz George als auch Prinzessin Charlotte haben kürzlich mit ihren Eltern große Sportveranstaltungen besucht. Prinz Louis hingegen blieb zu Hause. Und das wohl nicht ohne Grund, wie ein Experte glaubt zu wissen. Das englischsprachige Medium „Mirror“ berichtet davon, dass diese Entscheidung auf einen sorgfältigen Plan des Prinzen und der Prinzessin von Wales zurückzuführen ist.

+++Kate Middleton: Schwere Vorwürfe machen die Runde – „Sie wurde gezwungen“+++

Ihre ältesten Kinder, Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9), haben ihre Eltern kürzlich bei Ausflügen zu zwei besonderen Sportereignissen begleitet. George war beim EM-Finale in Berlin dabei. Charlotte begleitete ihre Eltern nach Wimbledon. Doch von Prinz Louis fehlte jede Spur.

Experte kennt den Grund

Und das hatte offenbar einen wichtigen Grund. Kate und ihr Mann wollen ihren Kindern eine „sanfte Einführung“ in das öffentliche Leben geben. „Sie haben sehr sorgfältig darauf geachtet, wie sie es gemacht haben und wohin sie sie mitgenommen haben. Sie haben jedes Ereignis einzeln geprüft. Und die Tatsache, dass Louis nicht mitgenommen wurde, deutet darauf hin, dass sie überlegen, was ihrer Meinung nach zu welchem ​​Zeitpunkt für jedes Kind richtig ist. Also, wissen Sie, seine Zeit wird kommen“, erklärt der Experte. Man darf gespannt sein, wann sich Prinz Louis das nächste Mal in der Öffentlichkeit zeigt.