Kate Middleton: Endlich gute Nachrichten – der Plan steht

Endlich mal gute Nachrichten für Kate Middleton: Nachdem die Princess of Wales vor Kurzem ihre Krebserkrankung öffentlich machte, gibt es jetzt einen erfreulichen Plan! Das berichtet die „Daily Mail“.

Es geht dabei um einen Ort, der für Kate ganz besonders und persönlich ist. Hier soll William sogar um ihre Hand angehalten haben: Kenia.

Kate Middleton: Liebe liegt in der Luft

Die Lewa Wildlife Conservancy in Kenia, ein 55.000 Hektar großes Naturschutzgebiet, wird bald Schauplatz einer romantischen Verbindung. Joss Craig, dessen Vater das Reservat leitet, hat sich mit Miranda Simpson, der britischen Reitmanagerin des Reservats, verlobt. Auch wenn viele ihn vielleicht nicht kennen: Joss ist ein enger Freund von Prinz William und auch Kate Middleton möchte laut exklusiven Informationen der „Daily Mail“ an der Hochzeit teilnehmen!

Und genau an diesem Ort am Fuße des Mount Kenia soll William im Jahr 2010 um die Hand seiner Kate angehalten haben. Kann es also einen schöneren Grund geben, als nach einer schrecklichen Diagnose das erste Mal wieder zu verreisen?

Die Verbindungen der Familie Craig zum britischen Königshaus sind tief verwurzelt. Als Joss Craigs Cousin Batian im Jahr 2008 heiratete, war auch William anwesend – und das, obwohl die Hochzeit mit der seines Cousins Peter Phillips zusammenfiel.

Kate Middleton: Vertraute Vergangenheit

Auch Prinz William hat eine persönliche Verbindung zu Kenia: Er verbrachte vor seinem Studium einen Teil seines Sabbatjahres hier. Es wird sogar gemunkelt, dass er dort eine „Scheinverlobung“ mit Jecca Craig, Batians Schwester, gefeiert habe. Jecca soll auch Ehrengast auf Williams 21. Geburtstagsparty gewesen sein.

Doch heute ist William glücklich mit Kate Middleton verheiratet. Die bevorstehende Hochzeit in der Lewa Wildlife Conservancy ist nicht nur ein freudiges Ereignis für das Paar, sondern auch ein liebevoller Rückblick auf ihre romantische Liebesgeschichte.