Kate Middleton: Wegen Krebs-Diagnose – Prinzessin bricht mit royaler Tradition

Es sind schwierige Zeiten für Kate Middleton und ihre Familie. Wegen ihrer Krebs-Diagnose befindet sich die Ehefrau von Prinz William aktuell in Behandlung. Die dreifache Mutter teilte diese schreckliche Nachricht höchstpersönlich per Video mit der Welt. Danach war Funkstille.

Wie lange sie von der Bildfläche verschwunden sein wird, ist unklar. Ein kleines Lebenszeichen gibt es von Kate Middleton dann doch für manche Royals-Fans – auch wenn das eigentlich mit einer royalen Tradition bricht.

Kate Middleton macht für Royals-Fans eine Ausnahme

Der Gesundheitszustand von Kate Middleton bewegt Fans auf der gesamten Welt. Viele von ihnen senden ihr daher Genesungswünsche per Post in ihr Büro im Kensington-Palast. Die Prinzessin entscheidet sich kurzerhand auf einige der Karten zu antworten und schickt selbst Briefe in die ganze Welt.

Auf X (ehemals Twitter) teilen zahlreiche Menschen, dass sie royale Post erhalten haben. Auf einem weißen Blatt Papier steht in schwarzer Schrift geschrieben: „Vielen Dank für Ihre freundlichen Glückwünsche an Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales. Wir wissen die aufmerksame Geste sehr zu schätzen.“

Für die Fans ist das natürlich ein absolutes Highlight. Wer bekommt schon Post von einer Prinzessin und zukünftigen Königin? Doch einen Haken gibt es an der ganzen Sache dann doch: Die 42-Jährige bricht mit dieser Geste eine royale Tradition.

Kate Middleton tanzt aus der Reihe

Zugegeben: Dass royale Post im Briefkasten der Bürger landet, ist keine Seltenheit. Doch das passiert normalerweise nur an besonderen Anlässen, wie Jubiläen oder in der Weihnachtszeit. Das scheint Kate Middleton allerdings ziemlich egal zu sein. Sie bricht kurzerhand mit der Tradition und versendet die Dankeskarten trotzdem.

Tradition hin oder her. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und wir sind uns sicher: Die Freude der Fans über ein Lebenszeichen der Prinzessin ist tausendmal mehr wert als das Bewahren uralter Traditionen.