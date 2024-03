Royals: Hat Kates Foto-Fail jetzt Folgen? Britisches Königshaus reagiert

Rund um die Royals herrscht derzeit viel Wirbel. Die Krebsdiagnose von König Charles III. und die fast zeitgleiche Bauchoperation Kate Middleton schockierten die ganze Welt. Richtig zur Ruhe kommen ist da schwierig. Aber einige Mitglieder des königlichen Hauses sorgten auch selbst für ordentlich Zündstoff.

Da wäre eine vermeintliche Doppelgängerin sowie das bearbeitete Familienfoto mit Kate zum Muttertag. Diese Skandale hätten sich die Royals sicher gerne erspart. Und damit es nicht erneut zu Aufregern kommt, hat das britische Königshaus jetzt offenbar reagiert.

Royals sollen neuen PR-Profi bekommen

Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte Kate Middleton an Weihnachten 2023. Seit ihrer Bauchoperation hat sie sich zurückgezogen, behielt ihren Gesundheitszustand bis Freitag (22. März) für sich. Da erklärte sie der Welt, dass sie genau wie Charles Krebs habe (hier alle Einzelheiten).

Zuvor sollte ein Foto am Muttertag (10. März), das die Frau von Prinz William umringt von ihren Kindern zeigte, den Briten und allen Royals-Fans etwas die Sorge nehmen. Stattdessen wurde es zur Farce, denn etliche Bearbeitungsfehler wurden entdeckt. Die Prinzessin von Wales entschuldigte sich und nahm den Fauxpas auf ihre Kappe.

Solch einen öffentlichen Ausrutscher soll es wohl zukünftig nicht mehr geben. Zumindest sucht das britische Königshaus nun offiziell nach einem neuen „Kommunikationsassistenten“, also einem PR-Profi für den Buckingham Palace. In den Aufgabenbereich würden laut Ausschreibung neben dem Beantworten von Medienanfragen auch die Erstellung von Inhalten wie Artikeln und Social-Media-Updates fallen.

„Die Reaktionen auf unsere Arbeit sind immer sehr öffentlichkeitswirksam, sodass der Ruf und die Wirkung Ihrer Arbeit an erster Stelle stehen werden“, heißt es ebenfalls. Eine Reaktion also auf die letzten Skandale rund um Kate Middleton und Prinz William? Möglich, allerdings würde der neue Mitarbeiter nicht für das Paar arbeiten, sondern für König Charles III. Denn die Stellenausschreibung kommt vom Buckingham Palace, welcher in erster Linie für den König zuständig ist.