Kate Middleton hat Krebs: DAMIT muss Prinz William nun zurechtkommen

Nach wochenlangen Spekulationen herrschte am Freitag (22. März) dann Klarheit: Kate Middleton hat Krebs. In einem emotionalen Instagram-Video berichtet die Herzogin von ihrer Diagnose, die sie in Folge einer Bauchoperation Anfang des Jahres erhielt.

Die weltweite Anteilnahme ist riesig, Kate Middleton scheint in dieser schweren Zeit nicht allein sein zu müssen. In ihrem Statement verspricht sie ihren drei Kindern, dass sie bald wieder gesund sein wird. Doch auch bei Kates Ehemann Prinz William wird die Schreckensnachricht für schlaflose Nächte sorgen.

Kate Middletons Diagnose wiegt schwer

Mit dieser traurigen Nachricht hatte wohl niemand gerechnet. Nach Kate Middletons Operation Anfang des Jahres machten wilde Gerüchte die Runde, der Gesundheitszustand der Herzogin blieb ungewiss. Ein fehlerhaft retuschiertes Foto der Ehefrau von Prinz William heizte die Gerüchteküche dann noch weiter an. Doch mit dieser schlimmen Krebsdiagnose der Herzogin hatte wohl niemand gerechnet. Besonders schwer wiegt diese Nachricht sicherlich auch für Kates Ehemann Prinz William, den ältesten Sohn von König Charles III.

Schließlich musste Prinz William bereits einige Schicksalsschläge ertragen. Erst am 5. Februar dieses Jahres machte König Charles III. seine Krebserkrankung öffentlich. Nach einer Operation an der Prostata erhielt der 75-Jährige die folgenschwere Diagnose. Prinz William stand seinem geliebten Vater in dieser schweren Zeit bei. Auch der frühe Verlust seiner Mutter, Lady Diana, im Jahr 1997, hängt wie eine dunkle Wolke über dem Ehemann von Kate Middleton. Die Krebsdiagnose seiner geliebten Ehefrau und Mutter seiner drei Kinder wird für den Prinzen in Anbetracht seiner bisherigen Erfahrungen sicherlich besonders aufwühlend sein.

Wann sich Kate Middleton und Prinz William wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen werden, ist ungewiss. Auf den Zusammenhalt der Royal Family kann sich die Herzogin jedoch mit Sicherheit verlassen.