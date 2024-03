Kate Middleton hat Krebs: König Charles III. bewegende Anteilnahme

Diese Diagnose ist ein wahrer Schock. Am Freitagabend (22. März 2024) teilte Kate Middleton die schreckliche Nachricht über ihre Social-Media-Kanäle. Sie leide an Krebs, verriet die Princess of Wales. Die tückische Krankheit sei nach ihrer Bauchoperation festgestellt worden. Sie habe sich sofort in Chemo-Therapie begeben.

Es ist ein Schock für Kate, ihren Mann Prinz William, die Kinder George, Charlotte und Louis, aber auch den Rest der königlichen Familie. Nun meldet sich auch König Charles III. zu Wort und spricht seiner geliebten Schwiegertochter Mut zu.

Kate Middleton hat Krebs: König Charles III. spricht ihr Mut zu

Der König sei „so stolz auf Catherine“, stolz darauf, mit welchem Mut sie diese Nachricht kommuniziert habe. Weiter heißt es vom Buckingham Palast: „Nach ihrer gemeinsamen Zeit im Krankenhaus blieb seine Majestät in den letzten Wochen in engstem Kontakt mit seiner geliebten Schwiegertochter.“

„Ihre beiden Majestäten werden der ganzen Familie in dieser schwierigen Zeit weiterhin ihre Liebe und Unterstützung anbieten“, so der Palast. Es ist eine schwierige Zeit für die britische Königsfamilie. Sowohl Charles als auch Kate haben nun mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. Unklar ist bei beiden, an welcher Art der Krankheit sie genau leiden.

Wie geht es mit Kate und Charles weiter?

Sowohl der Kensington, als auch der Buckingham Palast haben verlautbaren lassen, dass darüber Stillschweigen bewahrt werden solle. Unklar ist ebenfalls, wie es nun weitergeht. Während Charles bereits wieder öffentliche Termine wahrnehmen konnte, ist das Video von Kate das erste echte Zeichen nach ihrer Operation.

Ob der Zeitplan, der vorsah, dass sie nach Ostern wieder offizielle Termine wahrnehmen könne, weiterhin Bestand haben wird, wird sich zeigen. Alle Informationen zu Kate Middletons Krebserkrankung findest du hier.