Kate Middleton meldet sich mit emotionalem Video – „Ich habe meine Chemotherapie abgeschlossen“

Endlich gute Neuigkeiten rund um Kate Middleton. Nachdem sie sich aus der Öffentlichkeit herausgezogen hat, meldet sie sich mit einem rührenden Video zurück. Es zeigt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William und den drei gemeinsamen Kindern.

Am Montagnachmittag (9. September) veröffentlicht Kate Middleton ein Video in den sozialen Netzwerken. Darin verkündet sie die frohe Botschaft den langen Kampf gegen den Krebs so weit besiegt zu haben und ihre Chemotherapie überstanden zu haben.

Kate Middleton teilt rührende Botschaft

Auf diese Neuigkeiten hat praktisch die ganze Welt gewartet: Kate Middleton ist krebsfrei! Nachdem sie sich monatelang komplett aus der Öffentlichkeit und den royalen Pflichten zurückgezogen hat, bricht sie nun ihr Schweigen und sorgt endlich für Gewissheit. „Da der Sommer zu Ende geht, kann ich Ihnen gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, meine Chemotherapie endlich abgeschlossen zu haben“, schreibt sie in den sozialen Netzwerken.

Weiter heißt es: „Die letzten neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart. Das Leben, wie Sie es kennen, kann sich in einem Augenblick ändern, und wir mussten einen Weg finden, durch die stürmischen Gewässer und den unbekannten Weg zu navigieren.“ Doch was bedeutet die abgeschlossene Chemotherapie konkret für die Zukunft?

Kate Middleton gibt Zukunftsausblick

Zunächst sei es Kates oberste Priorität krebsfrei zu bleiben, betont sie. „Obwohl ich die Chemotherapie abgeschlossen habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang und ich muss weiterhin jeden Tag so nehmen, wie er kommt“, heißt es in dem Statement von Kate Middleton weiter.

Einen kleinen Lichtblick zu ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit gibt sie schlussendlich aber doch. „Ich freue mich jedoch darauf, wieder zu arbeiten und in den kommenden Monaten, wenn möglich, noch ein paar weitere öffentliche Auftritte wahrzunehmen“, sagt die 42-Jährige. Für alle Royals-Fans sind das wohl die schönsten Nachrichten des Tages.